Coronavirus, segnalato un caso anche a San Giorgio in Bosco: la conferma dal Comune

Si allarga il fronte del Coronavirus: dopo Curtarolo segnalato un caso anche a San Giorgio in Bosco.

L'annuncio

Questo il post apparso sulla pagina Facebook del Comune di San Giorgio in Bosco e firmato dal sindaco Nicola Pettenuzzo: «Sono stato da poco informato che anche nel Comune di San Giorgio in Bosco abbiamo un caso di positività al COVID-19 (Coronavirus), già in isolamento preventivo. Il soggetto attualmente sta bene e non presenta sintomi. Il ceppo virale è riconducibile al focolaio di Limena. Invito tutti alla calma, la situazione è sotto controllo e il sottoscritto è in costante contatto con l'ASL, in attesa di eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie. In questi casi la collaborazione di tutti è fondamentale, quindi continuate a seguire le indicazioni di igiene già divulgate. Il Sindaco - Pettenuzzo Nicola».