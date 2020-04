Norme anti-contagio, arrivano le prime multe di Pasqua: sanzionate 11 persone

Implacabili. Com'è giusto che sia: anche a Pasqua le pattuglie della polizia di Stato svolgono controlli volti al rispetto delle limitazioni previste per contenere l'emergenza Coronavirus in tutta la città di Padova.

I controlli

Posti di controllo in corso sia in città che sulle strade che portano verso i Colli Euganei e nelle altre località della provincia, con monitoraggio speciale anche degli argini. Per quanto riguarda la mattinata di domenica 12 aprile le pattuglie della Questura hanno controllato 29 autocertificazioni, 32 veicoli (molti dei quali diretti verso i Colli) e 40 persone, sanzionandone 11. Diverse sono state le giustificazioni addotte che, non essendo state considerate motivate, hanno portato ad elevare le sanzioni: c'è chi ha sostenuto di essere uscito dal proprio Comune per gettare un po’ di carta nella spazzatura e chi ha riferito di andare a fare la spesa anche se negozi e supermercati sono chiusi, mentre un gruppetto di cinque persone - tutte sulla stessa macchina - ha provato a cavarsela affermando di andare a lavoro. Multati invece perché sorpresi sull'argine due runner e un ciclista. Altre due persone, infine, sono state multate perché stavano raggiungendo familiariari per il pranzo Pasquale. I controlli continueranno serrati nel pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, e a Pasquetta anche attraverso l'elicottero della Polizia di Stato, che sorvolando dall'alto il territorio segnala alla Centrale Operativa della Questura i luoghi di maggiore aggegazione o transito di veicoli dove poter inviare le pattuglie per procedere alle sanzioni anti-Covid.