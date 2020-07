Positiva dopo il viaggio di ritorno dal suo paese di origine: isolamento per dieci connazionali

Nessun sintomo durante il viaggio di ritorno dal suo paese di origine, e neanche al suo arrivo nel Padovano. Due giorni dopo, però, ecco la febbre. E sia il tampone che il test sierologico ufficializzano la diagnosi: positiva al Coronavirus. Con tutte le conseguenze del caso: protagonista della vicenda una donna moldava residente a Tribano.

I fatti

Tutto ha avuto inizio nella nottata tra domenica 28 e lunedì 29 giugno, e ha portato all'isolamento fiduciario delle dieci connazionali che convivono regolarmente con lei in un appartamento. E non è l'unica misura presa: dato che le suddette signore lavorano tutte come operaie in un'azienda agricola della zona il titolare ha provveduto a sanificare gli ambienti della sede di Conselve. Ora le conviventi verranno a loro volta sottoposte a tampone e test sierologico per accertare l'eventuale positività, e in ogni caso dovranno rimanere chiuse in casa fino al termine della quarantena.