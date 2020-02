Emergenza Coronavirus: prefetto e questore a "colloquio" coi cittadini di Vo' Euganea

Nella mattinata di sabato il Prefetto Renato Franceschelli e il Questore di Padova Paolo Fassari hanno incontrato il personale delle forze di polizia dislocato nei checkpointche cinturano l’accesso al comune di Vo Euganeo a salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini.

Colloquio

Nella circostanza Prefetto e Questore si sono recati in Municipio ove hanno incontrato il sindaco Giuliano Martini,alcuni assessori, il personale impiegato presso il centro operativo comunale attivato a seguito dell’emergenza coronavirus All’uscita del palazzo di città alcuni cittadini che sostavano sulla piazza antistante, si sono avvicinati spontaneamente alle due autorità e hanno intrattenuto con loro un breve colloquio. Nella circostanza gli abitanti hanno ringraziato le istituzioni per l’impegno profuso, auspicando che al più presto si concludano le procedure sanitarie in modo da restituire a quella comunità la libera circolazione di persone e merci.