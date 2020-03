Coronavirus: una persona residente a Montegrotto positiva al Covi-19

La Direzione Generale della nostra Ulss ci ha informato della positività al coronavirus di una persona residente a Montegrotto Terme, già ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Padova.

Cluster noti

"Le valutazioni epidemiologiche hanno già definito l’attibuzione ad uno dei cluster noti. Sono costantemente in contatto con le autorità sanitarie per ogni aggiornamento rispetto al caso, che risulta sotto controllo. Auguro una pronta guarigione alla persona coinvolta e raccomando a tutti i cittadini di continuare a seguire in maniera scrupolosa le raccomandazioni indicate dalle autorità sanitarie. Invito altresì tutti i cittadini di Montegrotto Terme ad evitare di diffondere in rete messaggi distorti e non verificati", scrive il sindaco Riccardo Mortanello.