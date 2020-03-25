Coronavirus, prosegue la sanificazione delle strade: individuati altri 600 punti strategici
Da giovedì 26 si riprende, con le idropulitrici e con i grandi mezzi lavastrade. Sono stati individuati altri punti strategici dove sarà garantito il passaggio puntuale della idropulitrice e a seguire i lavaggi a più ampio raggio nelle strade
Si è concluso nella giornata di martedì 24 marzo il primo ciclo di pulizie straordinarie e sanificazione dei quartieri cittadini. Da giovedì 26 si riprende, con le idropulitrici e con i grandi mezzi lavastrade. Sono stati individuati altri punti strategici dove sarà garantito il passaggio puntuale della idropulitrice e a seguire i lavaggi a più ampio raggio nelle strade.
Pulizia
Si continua fino al 6 aprile, con particolare attenzione per 600 aree strategiche individuate attorno agli esercizi aperti alimentari, istituti di credito (comprese le Poste), edicole, tabaccherie. Le pulizie degli scorsi giorni hanno dato la possibilità di verificare le attività effettivamente aperte e di ricalibrare gli interventi a seconda delle necessità, delle zone più frequentate e di quello che risulta essere più utile. Anche l'incontro tra i vertici dell’azienda ospedaliera e il team cinese di esperti sul coronavirus ha avuto un ruolo: con l'esperienza maturata e l’apprezzamento del lavoro svolto, ha consigliato di intervenire anche specificamente nell'area ospedaliera e così è stato fatto negli scorsi giorni e verrà ripetuta ad ogni richiesta. L’intervento è stato immediato e ha avuto un ottimo riscontro anche da parte del personale ospedaliero, che continua a lavorare senza sosta per la salute di tutti i cittadini.
Il commento
Dichiara Chiara Gallani, assessore al verde del Comune di Padova: «Con queste azioni ci prendiamo cura, come possiamo, della città. La programmazione dei lavaggi è organizzato in stretta collaborazione con AcegasApsAmga con cui siamo in costante contatto per riuscire a migliorare sempre più l’efficienza degli interventi. Abbiamo donato circa 1.500 mascherine all’azienda, per facilitare il lavoro degli operatori che ringrazio per il prezioso contributo. A precisazione, fin dal primo momento entrambi i tipi di intervento sono stati fatti con prodotti specifici senza l'uso di ipoclorito di sodio di cui poi si è molto parlato, con direttive chiare arrivate solo nelle settimane successive. È stata per noi fin da subito una scelta precisa: la pulizia di strade e zone di frequentazione è uno degli strumenti a disposizione per abbassare la carica virale e per prendersi cura di una città svuotata ma non per questo trascurata. Non deve però diventare un’azione controproducente e danneggiare il nostro ambiente e la nostra città».
Elenco
Di seguito la tabella con i prossimi interventi:
|INTERVENTI IDROPULITRICE COMUNE DI PADOVA
|TIPOLOGIA ATTIVITA'
|VIA
|CIV.
|Q.RE
|DATA PREVISIONE INTERVENTO
|NOTE
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA CAVOUR
|5
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|8
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|5
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|4
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI SIGNORI
|34
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEL DUOMO
|1
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|33
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|43
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|30
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA DELLE ERBE
|53
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|35
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|28
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|19
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DELLE ERBE
|48
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELL'INSURREZIONE
|6
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA G. GARIBALDI
|5
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA D. MANIN
|9
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA D. MANIN
|12
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DANTE
|22
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI FABBRI
|10
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI TADI
|20
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL RISORGIMENTO
|6
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA F. BUSONERA
|8 /6
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|21
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|23
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. OBERDAN
|2
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. OBERDAN
|4 /6
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. VERDI
|15
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. VERDI
|5
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GORIZIA
|1
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE DI PIETA'
|8
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|20
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|7
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|5
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA OTTO FEBBRAIO 1848
|12
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROLANDO DA PIAZZOLA
|51
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|122
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|120
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMA
|52
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN CLEMENTE
|3
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|1
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|1 /3
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|95
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA LUCIA
|21
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V.S. BREDA
|16
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|21 /22
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|37
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|23 /24
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|40
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SOTTO IL SALONE
|41
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.TA A. SARTORI
|24
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|26
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA DEI FRUTTI
|22 /23
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELLE ERBE
|5
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DANTE
|6
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL VESCOVADO
|68
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLE PIAZZE
|1
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. MATTEOTTI
|3
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FERMO
|82
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|26
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN GREGORIO BARBARIGO
|68
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VENTI SETTEMBRE
|9
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|P.TA DELLA GARZERIA
|3
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA CAVOUR
|19
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELLE ERBE
|1
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MARSALA
|11
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA DELL'INSURREZIONE
|10
|Q1
|27/03/2020
|BANCHI
|P.ZA DEI FRUTTI
|999
|Q1
|27/03/2020
|BANCHI
|P.ZA DELLE ERBE
|999
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE DI PIETA'
|3
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|CORSO GARIBALDI
|25
|Q1
|27/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI
|4
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO MILANO
|21 /27
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|90
|Q1
|27/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO MILANO
|128
|Q1
|27/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|42
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|C.SO MILANO
|64
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|C.SO MILANO
|102 /104
|Q1
|28/03/2020
|BANCHI
|P.LE DI PORTA SAN GIOVANNI
|999
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE MAZZINI
|17
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.LE MAZZINI
|29
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE MAZZINI
|52 /53
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE MAZZINI
|59
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO PELLEGRINO
|68
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PETRARCA
|4
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PETRARCA
|12
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTE MOLINO
|17
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN PROSDOCIMO
|33
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|159
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|99
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|224
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO PELLEGRINO
|100
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GIOTTO
|19
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONAROLA
|207
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. PALEOCAPA
|58
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|15
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|22
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. OGNISSANTI
|20 A
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA EREMITANI
|24
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA EREMITANI
|31
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA EREMITANI
|11
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIV. TITO LIVIO
|37
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ALTINATE
|129
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ALTINATE
|42
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTINATE
|121
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTINATE
|162
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEATO L. BELLUDI
|52
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA C. BATTISTI
|200
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAPPELLI
|41
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEGLI ZABARELLA
|103
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL PORTELLO
|26
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL SANTO
|95
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL SANTO
|59
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. ALESSIO
|7
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. JAPPELLI
|2
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G.B. BELZONI
|17
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.B. BELZONI
|8
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.B. BELZONI
|14
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.B. TIEPOLO
|25
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA M. CESAROTTI
|23
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA OGNISSANTI
|15
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA RUDENA
|5
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|44
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|187 /185
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN FRANCESCO
|34
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|224
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FRANCESCO
|48
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN FRANCESCO
|157
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA SOFIA
|44
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PORCIGLIA
|22
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. DEL BUSINELLO
|4
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA MARIA IN CONIO
|22
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIV. TITO LIVIO
|28
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. MARZOLO
|30
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEGLI ZABARELLA
|19
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|5
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA RUDENA
|89
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEL PORTELLO
|16
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|RIVIERA PONTI ROMANI
|18/20
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO G. GARIBALDI
|15
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|25
|Q1
|28/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|112
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|RIV. TISO CAMPOSAMPIERO
|4
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAVAZZANA
|9
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CAVAZZANA
|2
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA UMBERTO I
|38
|Q1
|28/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA UMBERTO I
|96
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA UMBERTO I
|89
|Q1
|28/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA R. MARIN
|17
|Q1
|30/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA R. MARIN
|35
|Q1
|30/03/2020
|BANCHI
|P.ZA PRATO DELLA VALLE
|999
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|1 G
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|4
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE DELLA STAZIONE
|7 /4
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA A. DE GASPERI
|34
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA A. DE GASPERI
|53
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA A. DE GASPERI
|6
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA G. SALVEMINI
|17
|Q1
|30/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA C. REZZONICO
|14
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA F. TURATI
|10
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|2 L
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|26
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|7
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|24
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|41 A
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|31 B
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|45
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|20 A
|Q1
|30/03/2020
|BANCHI
|VIA U. BASSI
|999
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA D. VALERI
|1
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|29
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE DELLA STAZIONE
|14
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRIESTE
|51
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA TRIESTE
|28
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|56
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DEGLI SCROVEGNI
|3
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. GOZZI
|24
|Q1
|30/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DEGLI SCROVEGNI
|1
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA A. DE GASPERI
|30
|Q1
|30/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA N. TOMMASEO
|68 A
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA ROMA, 118
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|CORSO MILANO, 56 - 35139 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|GALLERIA DEGLI ZABARELLA, 6
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA TOMMASEO NICCOLO', 70 - 35131 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|PIAZZALE MAZZINI, 60
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA BATTISTI CESARE, 24 - 35121 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA EUGANEA, 120
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA TRIESTE, 20/C
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA MARIN ROBERTO, 36
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA VESCOVADO, 64
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA ALTINATE, 164 - 35121 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA S. FERMO, 56 - 35137 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|CORSO DEL POPOLO, 31
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|PIAZZALE STAZIONE
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA S. FRANCESCO, 210
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA MARZOLO FRANCESCO, 34 - 35131 PADOVA
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA SCROVEGNI ENRICO, 18
|Q1
|30/03/2020
|TABACCHI
|VIA S. ANDREA, 17
|Q1
|30/03/2020
|EDICOLA
|VIA TOMMASEO NICCOLO', 70
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|PIAZZALE STAZIONE, 16 - 35131 PADOVA
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|VIA GOZZI GASPARE, 2/B - 35131 PADOVA
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|CORSO GARIBALDI, 25
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|VIA SAVONAROLA, 151 - 35137 PADOVA
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|VIA EREMITANO FRA GIOVANNI, 1
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|CORSO GARIBALDI, 00 - 35122 PADOVA
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|VIA S. GREGORIO BARBARIGO, 78
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|PIAZZA DUOMO, 9/B - 35141 PADOVA
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|PIAZZA DEL SANTO
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|VIA OGNISSANTI, 3
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|CORSO DEL POPOLO
|Q1
|31/03/2020
|EDICOLA
|CORSO MILANO, 84
|Q1
|31/03/2020
|BANCHI
|VIA G. ZANON
|1
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PONTEVIGODARZERE
|117
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|95
|Q2
|31/03/2020
|BANCHI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|999
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|121
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|60
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. VERROCCHIO
|18
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|2
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PONTEVIGODARZERE
|77
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|1
|Q2
|31/03/2020
|BANCHI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|999
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|37
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|52
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. LIPPI
|28
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. RENI
|51
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. RENI
|56
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|P.LE AZZURRI D'ITALIA
|5
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CARDINAL CALLEGARI
|58
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. VECELLIO
|105
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. SAETTA
|6
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. VALMARANA
|77
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA
|30
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MARCO LANDO
|28
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. BONAZZA
|61
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANNIBALE DA BASSANO
|9 /1
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA E. TOTI
|7
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. PEROSI
|25
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA N. PIZZOLO
|22 B
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA N. PIZZOLO
|12 /1
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|102
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|105
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|52
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|218
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|32
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|104
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|250
|Q2
|31/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA T. ASPETTI
|103 A
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|34
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|152
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|47
|Q2
|31/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA T. ASPETTI
|215
|Q2
|31/03/2020
|BANCHI
|VIA T. ASPETTI
|255
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. MINIO
|25 A
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ZARA
|43
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LO T. ASPETTI
|6
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CURZOLA
|7
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ENRICO RUBALTELLI
|15 /17
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA MALTA
|2
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA T. ASPETTI
|253
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|174
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|GAL. SAN CARLO
|15
|Q2
|31/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA E. PETRELLA
|8
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. AVANZO
|45
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LO B. PARENTINO
|25
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|CAV. BORGOMAGNO
|34
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|V.LE DELL'ARCELLA
|4
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. AVANZO
|37
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA CURZOLA
|6
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA T. ASPETTI
|156
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANSUINO DA FORLI'
|4 A
|Q2
|31/03/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA D. BRAMANTE
|12
|Q2
|31/03/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA D. BRAMANTE
|8
|Q2
|31/03/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|15 /1
|Q2
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|12
|Q2
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|74
|Q2
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. INDUNO
|29
|Q2
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. BUONARROTI
|144
|Q2
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ANSUINO DA FORLI'
|4 B
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA PONTEVIGODARZERE
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA PEROSI LORENZO, 40 - 35132 PADOVA
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA PONTEVIGODARZERE, 15
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA ANNIBALE DA BASSANO, 62
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIALE ARCELLA, 2/BIS
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA RENI GUIDO, 108 - 35133 PADOVA
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA ANTONIO DA MURANO, 76 - 35134 PADOVA
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA ALTICHIERI DA ZEVIO, 33
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|V. BUONARROTI, 89
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA RENI GUIDO, 32 - 35133 PADOVA
|Q2
|01/04/2020
|TABACCHI
|VIA RENI GUIDO, 108
|Q2
|01/04/2020
|EDICOLA
|VIA FASOLATO AGOSTINO, 1
|Q2
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE DELLA STANGA
|5
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA L. DA PORTO
|5
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA L. DA PORTO
|10
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII
|19
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.A. LONGHIN
|69
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. MARONCELLI
|18 B
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN FIDENZIO
|1 A
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VENEZIA
|7
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. GRASSI
|38
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.A. LONGHIN
|93
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN CRISPINO
|66
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA ZANELLATO
|2
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. GRASSI
|35
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VENEZIA
|61
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA ZANELLATO
|9
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. PROSDOCIMI
|18
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA E. FORCELLINI
|120
|Q3
|01/04/2020
|BANCHI
|VIA E. FORCELLINI
|999
|Q3
|01/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. BOCCACCIO
|92 A
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. ARIOSTO
|44
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN CAMILLO DE LELLIS
|23
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA A. PROSDOCIMI
|2
|Q3
|01/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA E. DE REGNIER
|2
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. FORCELLINI
|130
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. BOCCACCIO
|94
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GATTAMELATA
|134 A
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONS. G.FORTIN
|47
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. FORCELLINI
|124
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. CEOLDO
|22
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA B. SCARDEONE
|18 B
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GATTAMELATA
|180
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA A.S. SOGRAFI
|44
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA A. PROSDOCIMI
|16
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELL'IPPODROMO
|20 C
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DELL'IPPODROMO
|80
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. DI LENNA
|1
|Q3
|01/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CARDAN
|5
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|66
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|43
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|118
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|32
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MORTISE
|112
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA R. BAJARDI
|5
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MADONNA DELLA SALUTE
|28 G
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA FORNACI
|265
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA TORRE
|89
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA TORRE
|53
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. GIOLITTI
|16
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. GIOLITTI
|43
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA S. FRACCALANZA
|1
|Q3
|01/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN MARCO
|264
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|101
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|121
|Q3
|01/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN MARCO
|306
|Q3
|01/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA SAN MARCO
|226
|Q3
|01/04/2020
|BANCHI
|P.LE S. BARBATO
|999
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|292
|Q3
|01/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|54
|Q3
|01/04/2020
|BANCHI
|VIA SAN MARCO
|999
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|P.LE S. BARBATO
|7
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|139
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN MARCO
|27
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAN MARCO
|11 C
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA BRAVI
|35
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALSAZIA
|3 /10/11
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|138 A
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|116
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAN SALVATORE
|77
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|217
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|145
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|126
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|150
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VIGONOVESE
|46
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA VIGONOVESE
|241
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|C.SO STATI UNITI
|11
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|14 E
|Q3
|02/04/2020
|BANCHI
|C.SO STATI UNITI
|999
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|14 A
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE DELL'INDUSTRIA
|58 A
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA LISBONA
|6
|Q3
|02/04/2020
|BANCHI
|VIA MESSICO
|999
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|C.SO STATI UNITI
|23 M
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PRIMA STRADA
|25
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE DELL'INDUSTRIA
|58
|Q3
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.ZA BARDELLA VIRGILIO
|12
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA F. CONFALONIERI
|27
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA S. MARCO, 142/A - 35129 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA IPPODROMO, 43 - 35129 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA GRASSI ANTONIO, 16/II
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA VIGONOVESE, 260 - 35127 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA GRASSI ANTONIO, 16
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA FORCELLINI EGIDIO, 161/BIS - 35128 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA NAZARETH, 30 - 35128 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA GATTAMELATA, 160 - 35128 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA VIGONOVESE, 219/A - 35127 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA S. MARCO, 151
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA GATTAMELATA, 14 - 35128 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA PEROSI LORENZO, 40 - 35132 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 65
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA VENEZIA, 4 - 35131 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA VENEZIA, 61
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA S. CRISPINO, 34 - 35129 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA ARIOSTO LUDOVICO, 50 - 35128 PADOVA
|Q3
|02/04/2020
|TABACCHI
|VIA LOVARINI EMILIO, 1
|Q3
|02/04/2020
|EDICOLA
|VIA BOCCACCIO GIOVANNI, 92/D
|Q3
|02/04/2020
|EDICOLA
|VIA MASINI EDOARDO PLINIO, 2
|Q3
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA F. SEVERI
|28 /29
|Q4
|02/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA A. MANZONI
|87
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. CRESCINI
|32
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|101 /4
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|106 /1
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|81 A
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA P. PARUTA
|5
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA E. LOVARINI
|13
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. CRESCINI
|134 TER
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|72
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|43
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P.P. VERGERIO
|10 /12
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|80 /82
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|14 A
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|51
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|47
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|10
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|168
|Q4
|02/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA J. FACCIOLATI
|35 /2
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA J. FACCIOLATI
|101
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA J. FACCIOLATI
|77 BIS
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|57
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|V.LE F. CAVALLOTTI
|63
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. SCINTILLA
|4 /2
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|54
|Q4
|02/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|4
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. DE' FILIPPESI
|1
|Q4
|02/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|12
|Q4
|02/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE
|51
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|V.LE F. CAVALLOTTI
|18
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|39
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. COMINO
|2 B
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. DE' FILIPPESI
|15
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA TRE GAROFANI
|62
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. DE' FILIPPESI
|7
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|V.LE F. CAVALLOTTI
|31
|Q4
|03/04/2020
|BANCHI
|VIA A. PIZZAMANO
|999
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|42 A
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|55
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|18
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|81
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|53
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEL CRISTO
|186
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PIOVESE
|75
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VECCHIA
|3 B
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PIOVESE
|74
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|186
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|36
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. SANDELLI
|1 A
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BEMBO
|176
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA P. BEMBO
|47
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|77 A
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GUIZZA
|3
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA GUIZZA
|200
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|102
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|212
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA GUIZZA
|91
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|233
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUIZZA
|49
|Q4
|03/04/2020
|BANCHI
|VIA GUIZZA
|999
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA POMPONIO LETO
|11
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CHIABRERA
|1 B
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUASTI
|12 B
|Q4
|03/04/2020
|BANCHI
|VIA V. MONTI
|999
|Q4
|03/04/2020
|BANCHI
|P.LE V. CUOCO
|999
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI SALICI
|37
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLA PACE
|32
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CHIABRERA
|1
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GUASTI
|4
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SANTA MARIA ASSUNTA
|48
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. FORTUNATO
|28
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. MONTI
|1
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE V. CUOCO
|1
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|101
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|100
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|233
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|10
|Q4
|03/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|P.LE SANTA CROCE
|30
|Q4
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|P.LE SANTA CROCE
|1
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|C.SO VITTORIO EMANUELE II
|215
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|P.LE SANTA CROCE
|17
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA FACCIOLATI JACOPO, 4 - 35126 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA BRUNO GIORDANO, 11/A
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA BARROCCIO DAL BORGO, 3 - 35124 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA GUIZZA CONSELVANA, 176
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA BARZIZZA GASPARINO, 6/1 - 35126 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA CADORNA LUIGI, 22/E
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA PIOVESE, 6
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA PIOVESE, 8
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA GUIZZA CONSELVANA, 230
|Q4
|03/04/2020
|TABACCHI
|VIA BEMBO PIETRO, 178/A - 35124 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA GUASTI, 1/G
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA BRUNO GIORDANO, 24 - 35124 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA CRISTO, 70 - 35127 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA BEMBO PIETRO - 35100 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA PIOVESE, 114 - 35127 PADOV
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA GUIZZA CONSELVANA, 133 - 35125 PADOVA
|Q4
|03/04/2020
|EDICOLA
|VIA GUIZZA CONSELVANA, 217
|Q4
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|P.LE FIRENZE
|12
|Q5
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA PALERMO
|21 /2
|Q5
|03/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SAVONA
|23
|Q5
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|5
|Q5
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|1
|Q5
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SAVONA
|2
|Q5
|03/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SIRACUSA
|20
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA GOITO
|132
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA LIVORNO
|6
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CERNAIA
|2
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA BRIGATA PADOVA
|1
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE CENGIO
|6 B
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PALESTRO
|7
|Q5
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PALESTRO
|28
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|14 /3
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|66 /2
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SORIO
|41
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SORIO
|39
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|29
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VICENZA
|12
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SORIO
|114 B
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE CENGIO
|31
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTE PASUBIO
|22
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ARMISTIZIO
|21 B
|Q5
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ARMISTIZIO
|288
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|12 A
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|8
|Q5
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA ARMISTIZIO
|21 C
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DECORATI AL VALOR CIVILE
|152 B
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|2
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|88
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VALDOBBIADENE
|2
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|12
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROMANA APONENSE
|13
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA VITTORIO VENETO
|63
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONSELICE
|15
|Q5
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA VITTORIO VENETO
|69
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|2
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ROVIGO
|32
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ARMISTIZIO
|108
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ARMISTIZIO
|23 A
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEZZECCA
|6 II
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA BEZZECCA
|6 /1
|Q5
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. CARINI
|9
|Q5
|04/04/2020
|BANCHI
|VIA QUARTO
|11
|Q5
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA P. BRONZETTI
|0
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA G. CARINI
|19
|Q5
|04/04/2020
|TABACCHI
|PIAZZALE FIRENZE, 19 - 35142 PADOVA
|Q5
|04/04/2020
|TABACCHI
|VIA DECORATI AL VALORE CIVILE, 24
|Q5
|04/04/2020
|TABACCHI
|VIA PALESTRO, 21
|Q5
|04/04/2020
|TABACCHI
|VIA MONTA', 157/C
|Q5
|04/04/2020
|TABACCHI
|VIA VICENZA, 16/BIS
|Q5
|04/04/2020
|EDICOLA
|PIAZZALE FIRENZE, 11
|Q5
|04/04/2020
|EDICOLA
|VIA VITTORIO VENETO, 71
|Q5
|04/04/2020
|EDICOLA
|VIA SIRACUSA, 18 - 35142 PADOVA
|Q5
|04/04/2020
|EDICOLA
|VIA VICENZA - 35138 PADOVA
|Q5
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEI COLLI
|51
|Q6
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA DEI COLLI
|95
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. VOLTERRA
|21
|Q6
|04/04/2020
|BANCHI
|VIA DEI COLLI
|999
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA V. VOLTERRA
|17
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA M. MERLIN
|1
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DEI COLLI
|31
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA L. LAGRANGE
|25
|Q6
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA MONTE CEVA
|5
|Q6
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTE SIROTTOLO
|23/25
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLE CAVE
|43
|Q6
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CHIESANUOVA
|162
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|218
|Q6
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA CHIESANUOVA
|111
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|113
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|65
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|42
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA CHIESANUOVA
|71
|Q6
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA CHIESANUOVA
|104 C
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|P.ZA METELLI
|6
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DELLA BISCIA
|224
|Q6
|04/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA G. MORANDINI
|4
|Q6
|04/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTA'
|257
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|169
|Q6
|04/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|174
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|64
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA MONTA'
|49
|Q6
|06/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA MONTA'
|287
|Q6
|06/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA ASTICHELLO
|2
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ASTICHELLO
|8
|Q6
|06/04/2020
|FARMACIE E PARAFARMACIE
|VIA PO
|4
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PO
|64
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DUE PALAZZI
|71 A
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA G. PULLE'
|39
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA DUE PALAZZI
|14
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|28
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|15
|Q6
|06/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SACRO CUORE
|27
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA SACRO CUORE
|34
|Q6
|06/04/2020
|ISTITUTI DI CREDITO
|VIA SACRO CUORE
|22
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA TIONE
|1 /2
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTICHIERO
|40
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA ALTICHIERO
|92
|Q6
|06/04/2020
|ALIMENTARI
|VIA PROIMBOE
|999
|Q6
|06/04/2020
|TABACCHI
|VIA CHIESANUOVA, 113 - 35136 PADOVA
|Q6
|06/04/2020
|TABACCHI
|VIA DEI COLLI, 105 - 35143 PADOVA
|Q6
|06/04/2020
|TABACCHI
|VIA CHIESANUOVA, 178 - 35136 PADOVA
|Q6
|06/04/2020
|TABACCHI
|VIA SACRO CUORE, 23 - 35135 PADOVA
|Q6
|06/04/2020
|EDICOLA
|VIA LAGRANGE LUIGI, 4
|Q6
|06/04/2020
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