Coronavirus, prosegue la sanificazione delle strade: individuati altri 600 punti strategici

Si è concluso nella giornata di martedì 24 marzo il primo ciclo di pulizie straordinarie e sanificazione dei quartieri cittadini. Da giovedì 26 si riprende, con le idropulitrici e con i grandi mezzi lavastrade. Sono stati individuati altri punti strategici dove sarà garantito il passaggio puntuale della idropulitrice e a seguire i lavaggi a più ampio raggio nelle strade.

Pulizia

Si continua fino al 6 aprile, con particolare attenzione per 600 aree strategiche individuate attorno agli esercizi aperti alimentari, istituti di credito (comprese le Poste), edicole, tabaccherie. Le pulizie degli scorsi giorni hanno dato la possibilità di verificare le attività effettivamente aperte e di ricalibrare gli interventi a seconda delle necessità, delle zone più frequentate e di quello che risulta essere più utile. Anche l'incontro tra i vertici dell’azienda ospedaliera e il team cinese di esperti sul coronavirus ha avuto un ruolo: con l'esperienza maturata e l’apprezzamento del lavoro svolto, ha consigliato di intervenire anche specificamente nell'area ospedaliera e così è stato fatto negli scorsi giorni e verrà ripetuta ad ogni richiesta. L’intervento è stato immediato e ha avuto un ottimo riscontro anche da parte del personale ospedaliero, che continua a lavorare senza sosta per la salute di tutti i cittadini.

Il commento

Dichiara Chiara Gallani, assessore al verde del Comune di Padova: «Con queste azioni ci prendiamo cura, come possiamo, della città. La programmazione dei lavaggi è organizzato in stretta collaborazione con AcegasApsAmga con cui siamo in costante contatto per riuscire a migliorare sempre più l’efficienza degli interventi. Abbiamo donato circa 1.500 mascherine all’azienda, per facilitare il lavoro degli operatori che ringrazio per il prezioso contributo. A precisazione, fin dal primo momento entrambi i tipi di intervento sono stati fatti con prodotti specifici senza l'uso di ipoclorito di sodio di cui poi si è molto parlato, con direttive chiare arrivate solo nelle settimane successive. È stata per noi fin da subito una scelta precisa: la pulizia di strade e zone di frequentazione è uno degli strumenti a disposizione per abbassare la carica virale e per prendersi cura di una città svuotata ma non per questo trascurata. Non deve però diventare un’azione controproducente e danneggiare il nostro ambiente e la nostra città».

Elenco

Di seguito la tabella con i prossimi interventi:

INTERVENTI IDROPULITRICE COMUNE DI PADOVA TIPOLOGIA ATTIVITA' VIA CIV. Q.RE DATA PREVISIONE INTERVENTO NOTE ISTITUTI DI CREDITO P.ZA CAVOUR 5 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI 8 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI 5 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI 4 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI SIGNORI 34 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEL DUOMO 1 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 33 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 43 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 30 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA DELLE ERBE 53 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 35 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 28 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 19 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DELLE ERBE 48 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE 6 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA G. GARIBALDI 5 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA D. MANIN 9 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA D. MANIN 12 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DANTE 22 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI FABBRI 10 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DEI TADI 20 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL RISORGIMENTO 6 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA F. BUSONERA 8 /6 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI 21 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI 23 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. OBERDAN 2 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA G. OBERDAN 4 /6 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI 15 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. VERDI 5 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GORIZIA 1 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' 8 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 20 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 7 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA OTTO FEBBRAIO 1848 5 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA OTTO FEBBRAIO 1848 12 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA ROLANDO DA PIAZZOLA 51 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA 122 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA 120 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA ROMA 52 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN CLEMENTE 3 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO 1 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO 1 /3 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 95 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA LUCIA 21 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA V.S. BREDA 16 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE 21 /22 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE 37 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE 23 /24 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE 40 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI GAL. SOTTO IL SALONE 41 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.TA A. SARTORI 24 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI 26 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.ZA DEI FRUTTI 22 /23 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELLE ERBE 5 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DANTE 6 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL VESCOVADO 68 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA DELLE PIAZZE 1 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. MATTEOTTI 3 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FERMO 82 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 26 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN GREGORIO BARBARIGO 68 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VENTI SETTEMBRE 9 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI P.TA DELLA GARZERIA 3 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA CAVOUR 19 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELLE ERBE 1 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI VIA MARSALA 11 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA DELL'INSURREZIONE 10 Q1 27/03/2020 BANCHI P.ZA DEI FRUTTI 999 Q1 27/03/2020 BANCHI P.ZA DELLE ERBE 999 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE DI PIETA' 3 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO CORSO GARIBALDI 25 Q1 27/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE PONTE SAN GIOVANNI DELLE NAVI 4 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO 21 /27 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO 90 Q1 27/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO MILANO 128 Q1 27/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO 42 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO MILANO 64 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI C.SO MILANO 102 /104 Q1 28/03/2020 BANCHI P.LE DI PORTA SAN GIOVANNI 999 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI P.LE MAZZINI 17 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE MAZZINI 29 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI P.LE MAZZINI 52 /53 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE MAZZINI 59 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO PELLEGRINO 68 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA PETRARCA 4 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PETRARCA 12 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTE MOLINO 17 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN PROSDOCIMO 33 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA 159 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA 99 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA 224 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO PELLEGRINO 100 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GIOTTO 19 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAVONAROLA 207 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI RIV. PALEOCAPA 58 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI 15 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI 22 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI GAL. OGNISSANTI 20 A Q1 28/03/2020 ALIMENTARI P.ZA EREMITANI 24 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA EREMITANI 31 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI P.ZA EREMITANI 11 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIV. TITO LIVIO 37 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ALTINATE 129 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ALTINATE 42 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTINATE 121 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA ALTINATE 162 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA BEATO L. BELLUDI 52 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA C. BATTISTI 200 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA CAPPELLI 41 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA DEGLI ZABARELLA 103 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL PORTELLO 26 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL SANTO 95 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA DEL SANTO 59 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA G. ALESSIO 7 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. JAPPELLI 2 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G.B. BELZONI 17 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA G.B. BELZONI 8 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.B. BELZONI 14 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA G.B. TIEPOLO 25 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA M. CESAROTTI 23 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA OGNISSANTI 15 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA RUDENA 5 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO 44 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO 187 /185 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN FRANCESCO 34 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO 224 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SAN FRANCESCO 48 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN FRANCESCO 157 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA SOFIA 44 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA PORCIGLIA 22 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI RIV. DEL BUSINELLO 4 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA SANTA MARIA IN CONIO 22 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIV. TITO LIVIO 28 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA F. MARZOLO 30 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA DEGLI ZABARELLA 19 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI 5 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA RUDENA 89 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DEL PORTELLO 16 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO RIVIERA PONTI ROMANI 18/20 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO G. GARIBALDI 15 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.ZA PRATO DELLA VALLE 25 Q1 28/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA PRATO DELLA VALLE 112 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI RIV. TISO CAMPOSAMPIERO 4 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA CAVAZZANA 9 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA CAVAZZANA 2 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA UMBERTO I 38 Q1 28/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA UMBERTO I 96 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA UMBERTO I 89 Q1 28/03/2020 ALIMENTARI VIA R. MARIN 17 Q1 30/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA R. MARIN 35 Q1 30/03/2020 BANCHI P.ZA PRATO DELLA VALLE 999 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE 1 G Q1 30/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE 4 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STAZIONE 7 /4 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI 34 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI 53 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI P.ZA A. DE GASPERI 6 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA G. SALVEMINI 17 Q1 30/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA C. REZZONICO 14 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA F. TURATI 10 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI 2 L Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI 26 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO 7 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE 24 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE 41 A Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE 31 B Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE 45 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE 20 A Q1 30/03/2020 BANCHI VIA U. BASSI 999 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA D. VALERI 1 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE 29 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI P.LE DELLA STAZIONE 14 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRIESTE 51 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA TRIESTE 28 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO 56 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI 3 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. GOZZI 24 Q1 30/03/2020 ALIMENTARI VIA E. DEGLI SCROVEGNI 1 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA A. DE GASPERI 30 Q1 30/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA N. TOMMASEO 68 A Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA ROMA, 118 Q1 30/03/2020 TABACCHI CORSO MILANO, 56 - 35139 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI GALLERIA DEGLI ZABARELLA, 6 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA TOMMASEO NICCOLO', 70 - 35131 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI PIAZZALE MAZZINI, 60 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA BATTISTI CESARE, 24 - 35121 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA EUGANEA, 120 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA TRIESTE, 20/C Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA MARIN ROBERTO, 36 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA VESCOVADO, 64 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA ALTINATE, 164 - 35121 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA S. FERMO, 56 - 35137 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI CORSO DEL POPOLO, 31 Q1 30/03/2020 TABACCHI PIAZZALE STAZIONE Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA S. FRANCESCO, 210 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA MARZOLO FRANCESCO, 34 - 35131 PADOVA Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA SCROVEGNI ENRICO, 18 Q1 30/03/2020 TABACCHI VIA S. ANDREA, 17 Q1 30/03/2020 EDICOLA VIA TOMMASEO NICCOLO', 70 Q1 31/03/2020 EDICOLA PIAZZALE STAZIONE, 16 - 35131 PADOVA Q1 31/03/2020 EDICOLA VIA GOZZI GASPARE, 2/B - 35131 PADOVA Q1 31/03/2020 EDICOLA CORSO GARIBALDI, 25 Q1 31/03/2020 EDICOLA VIA SAVONAROLA, 151 - 35137 PADOVA Q1 31/03/2020 EDICOLA VIA EREMITANO FRA GIOVANNI, 1 Q1 31/03/2020 EDICOLA CORSO GARIBALDI, 00 - 35122 PADOVA Q1 31/03/2020 EDICOLA VIA S. GREGORIO BARBARIGO, 78 Q1 31/03/2020 EDICOLA PIAZZA DUOMO, 9/B - 35141 PADOVA Q1 31/03/2020 EDICOLA PIAZZA DEL SANTO Q1 31/03/2020 EDICOLA VIA OGNISSANTI, 3 Q1 31/03/2020 EDICOLA CORSO DEL POPOLO Q1 31/03/2020 EDICOLA CORSO MILANO, 84 Q1 31/03/2020 BANCHI VIA G. ZANON 1 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE 117 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE 95 Q2 31/03/2020 BANCHI VIA PONTEVIGODARZERE 999 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE 121 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE 60 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA A. VERROCCHIO 18 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA PONTEVIGODARZERE 2 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PONTEVIGODARZERE 77 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA 1 Q2 31/03/2020 BANCHI P.LE AZZURRI D'ITALIA 999 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI 37 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI 52 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA F. LIPPI 28 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA G. RENI 51 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA G. RENI 56 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI P.LE AZZURRI D'ITALIA 5 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA CARDINAL CALLEGARI 58 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. VECELLIO 105 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA V. SAETTA 6 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA E. VALMARANA 77 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA GIOVANNI D'ALEMAGNA 30 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MARCO LANDO 28 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA A. BONAZZA 61 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA ANNIBALE DA BASSANO 9 /1 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA E. TOTI 7 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA L. PEROSI 25 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO 22 B Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA N. PIZZOLO 12 /1 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 102 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 105 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 52 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 218 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 32 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 104 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 250 Q2 31/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI 103 A Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 34 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 152 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 47 Q2 31/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA T. ASPETTI 215 Q2 31/03/2020 BANCHI VIA T. ASPETTI 255 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. MINIO 25 A Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA ZARA 43 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI V.LO T. ASPETTI 6 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA CURZOLA 7 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA ENRICO RUBALTELLI 15 /17 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA MALTA 2 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA T. ASPETTI 253 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 174 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI GAL. SAN CARLO 15 Q2 31/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. PETRELLA 8 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA J. AVANZO 45 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI V.LO B. PARENTINO 25 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI CAV. BORGOMAGNO 34 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI V.LE DELL'ARCELLA 4 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA J. AVANZO 37 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA CURZOLA 6 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA T. ASPETTI 156 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' 4 A Q2 31/03/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA D. BRAMANTE 12 Q2 31/03/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA D. BRAMANTE 8 Q2 31/03/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI 15 /1 Q2 01/04/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI 12 Q2 01/04/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI 74 Q2 01/04/2020 ALIMENTARI VIA G. INDUNO 29 Q2 01/04/2020 ALIMENTARI VIA M. BUONARROTI 144 Q2 01/04/2020 ALIMENTARI VIA ANSUINO DA FORLI' 4 B Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA PONTEVIGODARZERE Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA PEROSI LORENZO, 40 - 35132 PADOVA Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA PONTEVIGODARZERE, 15 Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA ANNIBALE DA BASSANO, 62 Q2 01/04/2020 TABACCHI VIALE ARCELLA, 2/BIS Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA RENI GUIDO, 108 - 35133 PADOVA Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA ANTONIO DA MURANO, 76 - 35134 PADOVA Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA ALTICHIERI DA ZEVIO, 33 Q2 01/04/2020 TABACCHI V. BUONARROTI, 89 Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA RENI GUIDO, 32 - 35133 PADOVA Q2 01/04/2020 TABACCHI VIA RENI GUIDO, 108 Q2 01/04/2020 EDICOLA VIA FASOLATO AGOSTINO, 1 Q2 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE DELLA STANGA 5 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO 5 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA L. DA PORTO 10 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA PAPA GIOVANNI XXIII 19 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA G.A. LONGHIN 69 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA P. MARONCELLI 18 B Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN FIDENZIO 1 A Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VENEZIA 7 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA A. GRASSI 38 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.A. LONGHIN 93 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN CRISPINO 66 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO 2 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA A. GRASSI 35 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA VENEZIA 61 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA ZANELLATO 9 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI 18 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA E. FORCELLINI 120 Q3 01/04/2020 BANCHI VIA E. FORCELLINI 999 Q3 01/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. BOCCACCIO 92 A Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA L. ARIOSTO 44 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 23 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA A. PROSDOCIMI 2 Q3 01/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA E. DE REGNIER 2 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI 130 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA G. BOCCACCIO 94 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA GATTAMELATA 134 A Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MONS. G.FORTIN 47 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA E. FORCELLINI 124 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA P. CEOLDO 22 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA B. SCARDEONE 18 B Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA GATTAMELATA 180 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA A.S. SOGRAFI 44 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA A. PROSDOCIMI 16 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA DELL'IPPODROMO 20 C Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DELL'IPPODROMO 80 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA E. DI LENNA 1 Q3 01/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARDAN 5 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE 66 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE 43 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE 118 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MADONNA DELLA SALUTE 32 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA MORTISE 112 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA R. BAJARDI 5 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MADONNA DELLA SALUTE 28 G Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA FORNACI 265 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA TORRE 89 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA TORRE 53 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI 16 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA G. GIOLITTI 43 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA S. FRACCALANZA 1 Q3 01/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO 264 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 101 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 121 Q3 01/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO 306 Q3 01/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA SAN MARCO 226 Q3 01/04/2020 BANCHI P.LE S. BARBATO 999 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 292 Q3 01/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 54 Q3 01/04/2020 BANCHI VIA SAN MARCO 999 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI P.LE S. BARBATO 7 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 139 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN MARCO 27 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAN MARCO 11 C Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA BRAVI 35 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA ALSAZIA 3 /10/11 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE 138 A Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE 116 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA SAN SALVATORE 77 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE 217 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE 145 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE 126 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE 150 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA VIGONOVESE 46 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA VIGONOVESE 241 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI C.SO STATI UNITI 11 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI 14 E Q3 02/04/2020 BANCHI C.SO STATI UNITI 999 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI 14 A Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA 58 A Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA LISBONA 6 Q3 02/04/2020 BANCHI VIA MESSICO 999 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO C.SO STATI UNITI 23 M Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA PRIMA STRADA 25 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE DELL'INDUSTRIA 58 Q3 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.ZA BARDELLA VIRGILIO 12 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI VIA F. CONFALONIERI 27 Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA S. MARCO, 142/A - 35129 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA IPPODROMO, 43 - 35129 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA GRASSI ANTONIO, 16/II Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA VIGONOVESE, 260 - 35127 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA GRASSI ANTONIO, 16 Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA FORCELLINI EGIDIO, 161/BIS - 35128 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA NAZARETH, 30 - 35128 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA GATTAMELATA, 160 - 35128 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA VIGONOVESE, 219/A - 35127 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA S. MARCO, 151 Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA GATTAMELATA, 14 - 35128 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA PEROSI LORENZO, 40 - 35132 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 65 Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA VENEZIA, 4 - 35131 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA VENEZIA, 61 Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA S. CRISPINO, 34 - 35129 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA ARIOSTO LUDOVICO, 50 - 35128 PADOVA Q3 02/04/2020 TABACCHI VIA LOVARINI EMILIO, 1 Q3 02/04/2020 EDICOLA VIA BOCCACCIO GIOVANNI, 92/D Q3 02/04/2020 EDICOLA VIA MASINI EDOARDO PLINIO, 2 Q3 02/04/2020 ALIMENTARI P.ZA F. SEVERI 28 /29 Q4 02/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA A. MANZONI 87 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. CRESCINI 32 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 101 /4 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 106 /1 Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI 81 A Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA P. PARUTA 5 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA E. LOVARINI 13 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. CRESCINI 134 TER Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 72 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 43 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA P.P. VERGERIO 10 /12 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 80 /82 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 14 A Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI 51 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 47 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 10 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 168 Q4 02/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA J. FACCIOLATI 35 /2 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA J. FACCIOLATI 101 Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA J. FACCIOLATI 77 BIS Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI 57 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI 63 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA G. SCINTILLA 4 /2 Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE 54 Q4 02/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI 4 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI 1 Q4 02/04/2020 ALIMENTARI VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE 12 Q4 02/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G.F. D'ACQUAPENDENTE 51 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI V.LE F. CAVALLOTTI 18 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI 39 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA G. COMINO 2 B Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA G. DE' FILIPPESI 15 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA TRE GAROFANI 62 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. DE' FILIPPESI 7 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO V.LE F. CAVALLOTTI 31 Q4 03/04/2020 BANCHI VIA A. PIZZAMANO 999 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 42 A Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 55 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 18 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 81 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 53 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA DEL CRISTO 186 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA PIOVESE 75 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA VECCHIA 3 B Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PIOVESE 74 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO 186 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO 36 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA M. SANDELLI 1 A Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA P. BEMBO 176 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA P. BEMBO 47 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA 77 A Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA 3 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA GUIZZA 200 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA 102 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA 212 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA GUIZZA 91 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA 233 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA GUIZZA 49 Q4 03/04/2020 BANCHI VIA GUIZZA 999 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA POMPONIO LETO 11 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA 1 B Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA GUASTI 12 B Q4 03/04/2020 BANCHI VIA V. MONTI 999 Q4 03/04/2020 BANCHI P.LE V. CUOCO 999 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA DEI SALICI 37 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA DELLA PACE 32 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CHIABRERA 1 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA GUASTI 4 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA SANTA MARIA ASSUNTA 48 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA V. FORTUNATO 28 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI VIA V. MONTI 1 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE V. CUOCO 1 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II 101 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE C.SO VITTORIO EMANUELE II 100 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II 233 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II 10 Q4 03/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE P.LE SANTA CROCE 30 Q4 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO P.LE SANTA CROCE 1 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI C.SO VITTORIO EMANUELE II 215 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI P.LE SANTA CROCE 17 Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA FACCIOLATI JACOPO, 4 - 35126 PADOVA Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA BRUNO GIORDANO, 11/A Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA BARROCCIO DAL BORGO, 3 - 35124 PADOVA Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA GUIZZA CONSELVANA, 176 Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA BARZIZZA GASPARINO, 6/1 - 35126 PADOVA Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA CADORNA LUIGI, 22/E Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA PIOVESE, 6 Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA PIOVESE, 8 Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA GUIZZA CONSELVANA, 230 Q4 03/04/2020 TABACCHI VIA BEMBO PIETRO, 178/A - 35124 PADOVA Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA GUASTI, 1/G Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA BRUNO GIORDANO, 24 - 35124 PADOVA Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA CRISTO, 70 - 35127 PADOVA Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA BEMBO PIETRO - 35100 PADOVA Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA PIOVESE, 114 - 35127 PADOV Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA GUIZZA CONSELVANA, 133 - 35125 PADOVA Q4 03/04/2020 EDICOLA VIA GUIZZA CONSELVANA, 217 Q4 03/04/2020 ALIMENTARI P.LE FIRENZE 12 Q5 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA PALERMO 21 /2 Q5 03/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SAVONA 23 Q5 03/04/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA 5 Q5 03/04/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA 1 Q5 03/04/2020 ALIMENTARI VIA SAVONA 2 Q5 03/04/2020 ALIMENTARI VIA SIRACUSA 20 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA GOITO 132 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA LIVORNO 6 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CERNAIA 2 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA BRIGATA PADOVA 1 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO 6 B Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA PALESTRO 7 Q5 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PALESTRO 28 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA SORIO 14 /3 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA SORIO 66 /2 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO 41 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SORIO 39 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA SORIO 29 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA VICENZA 12 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA SORIO 114 B Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTE CENGIO 31 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTE PASUBIO 22 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO 21 B Q5 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO 288 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO 12 A Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO 8 Q5 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA ARMISTIZIO 21 C Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA DECORATI AL VALOR CIVILE 152 B Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE 2 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE 88 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA VALDOBBIADENE 2 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO 12 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ROMANA APONENSE 13 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA VITTORIO VENETO 63 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONSELICE 15 Q5 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA VITTORIO VENETO 69 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO 2 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ROVIGO 32 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA ARMISTIZIO 108 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ARMISTIZIO 23 A Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA BEZZECCA 6 II Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA BEZZECCA 6 /1 Q5 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. CARINI 9 Q5 04/04/2020 BANCHI VIA QUARTO 11 Q5 04/04/2020 ALIMENTARI VIA P. BRONZETTI 0 Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA G. CARINI 19 Q5 04/04/2020 TABACCHI PIAZZALE FIRENZE, 19 - 35142 PADOVA Q5 04/04/2020 TABACCHI VIA DECORATI AL VALORE CIVILE, 24 Q5 04/04/2020 TABACCHI VIA PALESTRO, 21 Q5 04/04/2020 TABACCHI VIA MONTA', 157/C Q5 04/04/2020 TABACCHI VIA VICENZA, 16/BIS Q5 04/04/2020 EDICOLA PIAZZALE FIRENZE, 11 Q5 04/04/2020 EDICOLA VIA VITTORIO VENETO, 71 Q5 04/04/2020 EDICOLA VIA SIRACUSA, 18 - 35142 PADOVA Q5 04/04/2020 EDICOLA VIA VICENZA - 35138 PADOVA Q5 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI 51 Q6 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA DEI COLLI 95 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA 21 Q6 04/04/2020 BANCHI VIA DEI COLLI 999 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA V. VOLTERRA 17 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA M. MERLIN 1 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA DEI COLLI 31 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA L. LAGRANGE 25 Q6 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA MONTE CEVA 5 Q6 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTE SIROTTOLO 23/25 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA DELLE CAVE 43 Q6 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA 162 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA 218 Q6 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA CHIESANUOVA 111 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA 113 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA 65 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA 42 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA CHIESANUOVA 71 Q6 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA CHIESANUOVA 104 C Q6 04/04/2020 ALIMENTARI P.ZA METELLI 6 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA DELLA BISCIA 224 Q6 04/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA G. MORANDINI 4 Q6 04/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' 257 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' 169 Q6 04/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' 174 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' 64 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA MONTA' 49 Q6 06/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA MONTA' 287 Q6 06/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA ASTICHELLO 2 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA ASTICHELLO 8 Q6 06/04/2020 FARMACIE E PARAFARMACIE VIA PO 4 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA PO 64 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI 71 A Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA G. PULLE' 39 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA DUE PALAZZI 14 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE 28 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE 15 Q6 06/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE 27 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA SACRO CUORE 34 Q6 06/04/2020 ISTITUTI DI CREDITO VIA SACRO CUORE 22 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA TIONE 1 /2 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA ALTICHIERO 40 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA ALTICHIERO 92 Q6 06/04/2020 ALIMENTARI VIA PROIMBOE 999 Q6 06/04/2020 TABACCHI VIA CHIESANUOVA, 113 - 35136 PADOVA Q6 06/04/2020 TABACCHI VIA DEI COLLI, 105 - 35143 PADOVA Q6 06/04/2020 TABACCHI VIA CHIESANUOVA, 178 - 35136 PADOVA Q6 06/04/2020 TABACCHI VIA SACRO CUORE, 23 - 35135 PADOVA Q6 06/04/2020 EDICOLA VIA LAGRANGE LUIGI, 4 Q6 06/04/2020