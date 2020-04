Ordinanza sindacale revocata: riaperti gli argini a Padova

Alla luce del Dpcm del 26 aprile ma soprattutto dell'ordinanza regionale del 27 aprile "che consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo della distanza di un metro tra persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante", Sergio Giordani, sindaco di Padova, ha valutato di revocare con effetto immediato l’ordinanza sindacale n.16 del 14/4/2020 con cui erano poste limitazioni all’accesso presso le sommità arginali.

Riapertura e raccomandazioni

In poche parole: dalla serata di martedì 28 aprile saranno riaperti gli argini cittadini. Dichiara il sindaco Sergio Giordani: «Si tratta di una decisione che tiene conto sia del mutato quadro di norme e della sua evoluzione, sia della necessità di non generare confusione tra una miriade di provvedimenti di varia natura che possono indurre incertezza nel cittadino. Andiamo verso una fase in cui saranno consentite alcune aperture progressive e non posso che ribadire ai padovani che serve grande prudenza e criterio. Ora la responsabilità di ciascuno di noi nell’affrontare le nuove possibilità di movimento farà la differenza rispetto al contenimento del contagio. Usate la mascherina, evitate assembramenti, siate cauti, tenete la testa sulle spalle e aiutateci a gestire in maniera ordinata e rispettosa questo momento di transizione che avviene in un momento delicatissimo dove l’epidemia e il suo andamento dipende dal rigore dei nostri comportamenti personali e quindi collettivi. Ribadisco che più andremo avanti, più servirà agire su una responsabilizzazione collettiva della cittadinanza, ripongo fiducia nei padovani e sono certo che misureranno le loro attività e le loro azioni avendo sempre presente la posta in gioco». Aggiunge Chiara Gallani, assessora al verde e ai parchi: «Gli argini sono importanti aree verdi, ma anche vie di comunicazione della città. Ora che il quadro epidemiologico lo rende possibile, siamo molto felici di poterli riaprire, anticipando a domani, solo per gli argini, quello che succederà dal 4 maggio, quando renderemo nuovamente agibili anche i parchi cittadini. L'invito è quello di frequentare gli argini mantenendo le distanze, evitando assembramenti. È un momento in cui serve grande responsabilità, per il bene di tutti e per il bene della città».