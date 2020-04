Coronavirus, Lanzarin: «Dal 4 maggio gli ospedali torneranno a una graduale normalità»

«Dal 4 maggio gli ospedali torneranno a una graduale normalità, in quanto riprenderanno le attività come accadeva prima dell'emergenza Coronavirus. L'ospedale rimane comunque un luogo da monitorare con estrema attenzione e dove l'allerta rimane massima, quindi daremo precisi indirizzi per la gestione degli ingressi: gli accessi saranno presidiati da personale sanitario, che misurerà la febbre a chi arriva e che verificherà la presenza di dispositivi di protezione individuale. Le visite mediche saranno dilazionate ed effettuate solo su prenotazione da remoto, ovvero al telefono o online. Per quanto riguarda gli arrivi in pronto soccorso rimane il triage separato, ovvero prima verrà verificata l'eventuale presenza di sintomi da Coronavirus e poi verranno portati in pronto soccorso. Chiaro che le emergenze e le urgenze vanno trattate appunto con urgenza. A tutte le persone che dovranno essere ricoverate, poi, verrà inoltre effettuato un tampone prima di ogni ricovero e i pazienti rimarranno in spazi isolati in attesa dell'esito. Per gli interventi chirurgici programmati, inoltre, i pazienti verranno chiamati un giorno prima per effettuare il tampone e in caso di negatività al Coronavirus verrà effettuata l'operazione. Per le visite specialistiche incentiviamo le visite a distanza con videochiamata o videoconferenza, che sono già in corso e che stanno riscontrando il favore di medici e pazienti. Le visite dei parenti saranno ridotte, con accessi limitati e orari precisi. Per quanto riguarda gli ospedali Covid, infine, mano a mano torneranno alla piena funzionalità: i direttori delle Ulss stanno preparando i piani specifici per ogni singolo ospedale perché ogni singolo ospedale fa storia a sé. Dal 4 maggio anche l'ospedale di Schiavonia ripartirà con gli interventi chirurgici ordinari»: queste le dichiarazioni di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.