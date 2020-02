Scuole chiuse in Veneto anche la prossima settimana? L'anticipazione di Bonaccini

Scuole chiuse in Veneto anche la prossima settimana fino a domenica 8 marzo: manca ancora l'ufficialità, ma a dare l'anticipazione è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.

L'anticipazione

Intervistato da Sky Tg24, il presidente Bonaccini ha parlato dei provvedimenti in vista per la propria Regione affermando poi che varranno anche per il Veneto e la Lombardia.