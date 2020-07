Covid-19, già effettuati 200 tamponi al Maap. Aumentano i positivi della commemorazione funebre

Iniziata la campagna di tamponi a tappeto per i lavoratori del Maap: nella mattinata di sabato 18 luglio nel punto-tamponi allestito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea ne sono già stati effettuati circa 200 tamponi, di cui si avranno domenica 19 i risultati. Lunedì 20 il punto-tamponi verrà replicato sempre al mercato ortofrutticolo in zona industriale a Padova a partire dalle ore 6. Sempre nella mattinata di sabato 18 si è tenuto un incontro tecnico tra Ulss e Maap per un briefing della situazione.

Commemorazione funebre

Novità anche per quanto riguarda la commemorazione funebre al parco pubblico Fenice: i positivi totali sono infatti attualmente saliti a 17. Anche domenica 19 il distretto sociosanitario di via Temanza all'Arcella è aperto per eseguire i tamponi a coloro che si sono prenotati attraverso le modalità già pubblicizzate.