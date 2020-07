Maap, un positivo su 185 tamponi realizzati: va ad aggiungersi ai 5 lavoratori già isolati

Un solo positivo sui primi 185 "tamponati" dall'Ulss 6 Euganea: questo l'esito delle analisi dei test effettuati al Maap di Padova.

Tamponi

Il Dipartimento di Prevenzione sta tracciando i contatti del positivo (di nazionalità italiana) all'interno e all'esterno del Mercato AgroAlimentare. Restano invece chiusi i due bar all'interno del Maap in quanto 5 lavoratori - imparentati tra loro - erano già risultati positivi al tampone. Al distretto sociosanitario di via Temanza sono stati effettuati nella mattinata di domenica 19 luglio 123 tamponi, mentre lunedì 20 a partire dalle ore 6 continuerà l'attività del punto tamponi allestito dall'Ulss in collaborazione con il Mercato AgroAlimentare per le persone che operano all'interno della struttura.