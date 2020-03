«Faremo i tamponi anche all'esterno dei supermercati»: l'annuncio di Luca Zaia

«Ringrazio i veneti di cuore per aver ascoltato i miei appelli dimostrando un grande senso di responsabilità, civiltà e responsabilità. Chiedo loro di fare questo sacrificio in maniera ancor più severa perché dalle telefonate e dalle videoconferenze avute anche oggi con chi studia il virus è scaturito che al momento la cura vera è quella dell'isolamento fiduciario, perché non sappiamo chi sono tutti i positivi. Restate a casa, evitate di uscire se non ci sono validissimi motivi e anche le passeggiate sul lungomare o le cene di condominio perché comunque rischiate di trasportare il virus. Tra due o tre giorni potremmo già avere l'esito del lavoro che stiamo facendo, e sono sicuro che se continuiamo così quella maledetta curva che abbiamo nelle proiezioni inizierà a discostarsi dalla proiezione stessa. Voglio ricordare una cosa: non è facoltà della Regione chiudere aziende e scuole, ma se i lavoratori non hanno la certezza di lavorare in completa sicurezza allora le aziende devono chiudere autonomamente. E abbiamo comunque imprese che non potranno chiudere mai come quelle del settore agroalimentare, del settore biomedicale e dell'industria farmaceutica oltre alla logistica ad esse collegata. Voglio dire una cosa anche sui tamponi: ne abbiamo fatti circa 30mila, siamo la comunità che ne ha fatti di più a livello mondiale quindi non accettiamo lezioni da nessuno sui tamponi. Faremo anche dei tamponi “on the road”, ad esempio all'esterno dei supermercati perché più positivi isoliamo e prima vinciamo questa battaglia. Sarà un progetto imponente»: queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa tenutosi nella sede della Protezione Civile a Marghera nella tarda mattinata di sabato 14 marzo.

