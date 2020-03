«Vi abbraccio, da almeno un metro»: la testimonianza di Andrea, positivo al Coronavirus

Gli occhi che vedete nella foto sono di Andrea. Ha 41 anni. Vive in provincia di Padova. Lavora in ospedale. Oggi, mercoledì 18 marzo, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. E lo ha scritto sul proprio profilo Facebook. Noi vi proponiamo la sua toccante testimonianza, sperando che possiate tutti finalmente capire quanto è bastardo questo Covid-19. E ci sentiamo di aggiungere solo una cosa, e di cuore: forza Andrea!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non sono un virologo. Non sono uno scienziato. Sono uno strumentista che ha dato il meglio di sé fino alla fine del suo turno di ieri, quindi non mi dilungherò in teorie o consigli o pseudopareri. Mi sentivo così stanco in questi giorni, ma non mi piace lamentarmi. C'e il lavoro, la casa, i compiti. Ci sono le partite di calcio in giardino, le sfide coi Nerf e tutto il resto. Ma che stanchezza. Sempre di più. Quasi a portarmi il mondo addosso. Ieri sera la febbre, alta. Questa mattina presto la conferma, che se l'avessi saputo gli occhi dei miei amori li avrei fissati più a lungo. Il loro profumo l'avrei azzannato. Sono positivo al Covid-19. 14 giorni chiuso in una stanza. Da solo senza vederli da vicino, loro e la loro mamma. Sto male. Credo di non essere mai stato così male. Dolori forti a tutto il corpo, alla schiena, alle gambe, agli occhi, alle ginocchia. Ma per ora il respiro regge. Questa la cosa più importante. Ai miei amici dico grazie per l'affetto, per i tanti messaggi, ma dico anche di riguardarvi, di stare a casa, di prenderla sul serio, perché non vorrei mai passaste sto stramaledetto periodo. Vi abbraccio, da almeno un metro».