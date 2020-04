«Padova rinascerà ancora più forte»: gli auguri di Pasqua di Sergio Giordani

«Anche lui, da più di un mese, non vede nessuno, come tanti bellissimi luoghi della nostra città». Nelle ultime settimane si è già rivolto in più occasioni a tutti i padovani, con appelli al buon senso legati all'emergenza Coronavirus. E li ha sempre fatti dal suo ufficio a Palazzo Moroni. Questa volta, però, Sergio Giordani sceglie la bellezza mozzafiato di un Palazzo della Ragione vuoto per gli auguri di Pasqua ai cittadini.

