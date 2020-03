La città vuota ripresa dal drone, e un messaggio: "Forza Padova, inseme ce la faremo"

«Questa è Padova in questi giorni non semplici e questi sono i padovani. Gente corretta, persone con senso civico che sanno lottare unite e lontane dalle polemiche inutili, che non ci servono e non vogliamo. Grazie padovani, torneremo più forti, solidali e umani di prima». Questo il messaggio di accompagnamento al video pubblicato da Sergio Giordani sulla propria pagina Facebook in cui si vede la città del Santo - ripresa dall'alto con un drone - completamente vuota:

