Coronavirus: a Vo' chiude anche la chiesa, il vescovo dispensa i fedeli dalla messa

Anche la Diocesi di Padova è in contatto con le competenti Autorità pubbliche al fine di applicare responsabilmente le disposizioni di protezione emanate per le comunità interessate e quelle di preventiva cautela riguardanti l’intero territorio.

Vo' esente

Tra gli effetti del decreto straordinario emanato in tutta fretta dal Governo, che prevede una serie di restrizioni per gli abitanti di Vo' Euganeo c'è inevitabilmente anche la chiusura della chiesa. Così la diocesi, ha voluto rassicurare i fedeli: «Nelle parrocchie situate nel comune di Vo’, finora indicate dalle Autorità, non saranno possibili celebrazioni pubbliche, nemmeno domenicali. I fedeli ivi residenti sono dispensati dal precetto di partecipare alla Santa Messa e si raccomanda loro, personalmente o in famiglia, di dedicare un tempo adeguato alla preghiera».

Comportamenti

«Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche - fanno anche sapere dalla diocesi di Padova - nelle comunità non interessate da restrizioni, si suggerisce di osservare le normali attenzioni sanitarie più volte ribadite e di provvedere alla distribuzione dell’Eucaristia sulla mano, a titolo prudenziale, con senso di realismo e senza creare inutili allarmismi.