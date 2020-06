Coronavirus, Zaia: «Noi non siamo gli untori d'Europa, le frontiere devono essere aperte»

« Siamo arrivati a quota 720.533 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 1.145, mentre i positivi sono 19.174. I ricoverati sono 347, di cui 20 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.418, mentre i morti sono 1.389 che salgono a 1.938 considerati anche quelli extra-ospedale. C'è molto interesse per le aperture dei servizi per i 0-3 anni, e abbiamo già le linee guida per lo spettacolo quindi cinema, teatri, discoteche e quant'altro. Pensiamo che per quanto riguarda anche sagre e fiere possiamo chiudere tutte le partite entro fine giugno. Noi siamo dell'idea che le frontiere debbano essere aperte con la doverosa sicurezza, siamo preoccupati riguardo a questa poca chiarezza. Noi non siamo gli untori d'Europa, le frontiere devono essere aperte, non possiamo star lì a pettinare le bambole. Il rapporto tra le Regioni è solido, si è creato un grande gruppo con gli altri presidenti delle Regioni»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.