Coronavirus, Zaia: «Abbiamo sconfitto il virus anche grazie ai comportamenti dei veneti»

« Siamo arrivati a quota 745.805 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 1.020, mentre i positivi sono 19.183. I ricoverati sono 320, di cui 16 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.442, mentre i morti sono 1.401 che salgono a 1.954 considerati anche quelli extra-ospedale. Abbiamo incontri importanti in vista: uno domani alle ore 16 col ministro Gualtieri per parlare anche delle fiere e del sistema fieristico e una martedì alle ore 13 con la Conferenza delle Regioni. Si sta profilando un'ordinanza per la riapertura generale. I veneti sono stati bravissimi, il virus lo abbiamo sconfitto anche grazie ai loro comportamenti. Plexiglass sui banchi a scuola? Non esiste, vi sembra un giusto trattamento per i bambini e i ragazzi che devono studiare?»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

