Coronavirus, Zaia: «Bisogna creare nuove linee guida alternative per la riapertura delle scuole»

« Siamo arrivati a quota 750.248 tamponi realizzati. I positivi sono 19.187. I ricoverati sono 319, di cui 15 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.447, mentre i morti sono 1.401 che salgono a 1.955 considerati anche quelli extra-ospedale. C'è preoccupazione per il mondo della scuola, è vero che le linee guida vanno ovviamente seguite devono ma bisogna che siano sostenibili, quindi plexiglass e box anche no. Bisogna costruire nuove linee guida alternative, senza contrapposizioni con il Governo o prove muscolari. Credo sia ipotizzabile una situazione stile-ristoranti, l'aula deve essere vivibile. Gli insegnanti sono stati eroici in questo periodo. Prima del 15 giugno dovrebbe arrivare un nuovo Dpcm che regolarizza le altre riaperture. Il corso di laurea di Medicina a Treviso? Ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza, sono fiducioso. Ho dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per il maltempo, aggiungeremo i Comuni giorno dopo giorno. Abbiamo avuto tanti danni tra allagamenti, smottamenti, grandinate e frane»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.