Coronavirus, Zaia: «Il presidente Sergio Mattarella andrà a Vo' a inaugurare l'anno scolastico»

« Siamo arrivati a quota 772.767 tamponi realizzati. I positivi sono 19.194, mentre le persone in isolamento sono 878: abbiamo dovuto mettere in isolamento 20 persone in più perché sono andati a un matrimonio a Bologna e c'era un positivo tra gli invitati. I ricoverati sono 300, di cui 15 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.464, mentre i morti sono 1.405 che salgono a 1.961 considerati anche quelli extra-ospedale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella andrà a Vo' a inaugurare l'anno scolastico, è un bel riconoscimento per un paese che si è distinto rendendosi disponibile per l'operazione dei tamponi di massa. La data? Ancora non la sappiamo, dipende da cosa verrà deciso a Roma per la riapertura delle scuole».

