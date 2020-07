Coronavirus, Zaia: «Situazione sotto controllo in Veneto, ma si è abbassata l'età media dei positivi»

«Siamo arrivati a quota 1.069.458 tamponi processati. I ricoverati sono 144, di cui 9 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.654, i decessi sono 2.039. La situazione in Veneto è sotto controllo, ma non è che si può fare festa. Il virus sarà anche meno virulento, ma ci sono delle regole che bisogna continuare a rispettare. Ci preoccupano soprattutto i ceppi di virus portati da fuori e l'abbassamento dell'età media dei contagiati. Tra i nuovi contagiati ci sono anche due gemellini di quattro anni con la loro mamma. Abbiamo sequenziato il virus "non di casa" vedendo che è più aggressivo e che ha delle "mutazioni"»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del punto stampa odierno

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.