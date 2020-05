Coronavirus, Zaia: «Stiamo lavorando per far prevalere le linee guida regionali su quelle Inail»

«Siamo arrivati a quota 463.693 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 4.512, mentre i positivi sono 18.813. I ricoverati sono 714, di cui 69 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.077, mentre i morti sono 1.281 che salgono a 1.712 considerati anche quelli extra-ospedale. Riguardo al problema delle riaperture resta la grande preoccupazione perché sarà un momento importantissimo. Noi vogliamo riaprire bar, ristoranti, spiagge, negozi, attività di servizi alla persona, centri sportivi, palestre e piscine. Ovvio che è un impegno importante, firmerò personalmente l'ordinanza e lo faccio come atto di responsabilità verso i veneti. Sto facendo una battaglia perché le linee guida dell’Inail vengano seguite solo in mancanza di quelle dei dipartimenti di prevenzione regionale, perché per certe attività diventa quasi imbarazzante come per i ristoranti. Così come per le spiagge, per noi sono fondamentali a livello turistico e mettere gli ombrelloni a cinque metri l’uno dall’altro sarebbe deleterio. In alcuni casi le linee guide dell'Inail sono inapplicabili quindi stiamo lavorando perché possano diventare delle alternative da applicare in mancanza di regole dei dipartimenti di prevenzione regionali. Ad esempio, per noi la distanza tra ombrelloni in spiaggia non dovrebbe essere di 5 metri per 5 ma di 3 metri per 2 tra larghezza e lunghezza. Per i ristoranti, invece, prevediamo il distanziamento di due metri tra tavolo e tavolo e gel igienizzante su ogni tavolo ma niente divisori di plexiglass. Io sono fiducioso: il Governo ci dia la stoffa, e poi noi facciamo l'abito su misura. La Campania vuole chiudere i confini? Noi non lo faremo»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.