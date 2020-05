Coronavirus, Zaia: «Da lunedì riapriremo anche le attività per bambini e ragazzi da zero a 14 anni»

«Siamo arrivati a quota 474.912 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 4.436 mentre i positivi sono 18.845. I ricoverati sono 685, di cui 62 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.102, mentre i morti sono 1.290 che salgono a 1.743 considerati anche quelli extra-ospedale. Se la preoccupazione era data dal primo ritorno di massa al lavoro del 4 maggio in relazione al Coronavirus a oggi non abbiamo segnali di questo tipo. Sia chiaro, abbiamo massimo rispetto per il lavoro dell’Inail e le loro linee guida ma per alcuni ambiti sono inapplicabili. Abbiamo già le nostre linee guida concertate e verificate con associazioni di categoria e lavoratori, e speriamo di poterle applicare in autonomia ma deve esserci il Dpcm che ce lo prevede e consente. Prima arriverà il Dpcm “base”, e poi noi faremo un’ordinanza estensiva. Sono per un approccio più “mitteleuropeo”, ad esempio in Germania e Austria prevedono per i ristoranti accorgimenti come niente buffet, bustine di condimento usa e getta e menu solo a voce ma con distanziamento di un metro. Noi stiamo lavorando su un piano nostro con norme redatte dal Dipartimento di Prevenzione regionale. A baristi e ristoratori direi di aspettare in relazione al posizionamento dei tavoli, penso che siano sufficienti un paio di metri di distanza o anche meno e spero che domani o al massimo sabato si chiuda questa partita. Ci stiamo scambiando con le altre Regioni le bozze delle rispettive linee guida per avere omogeneità tra macro-aree. Torneremo a girare senza mascherine? Sicuramente non a breve ma torneremo a farlo. Vi anticipo che inseriremo nell'ordinanza regionale l'apertura da lunedì 18 maggio di tutte le attività dai zero ai 14 anni, ovvero fattorie didattiche, asili, scuole paritarie, centri estivi e grest. Il Decreto Rilancio? Devo ancora leggere il testo, vedo tante misure e le valuteremo»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

