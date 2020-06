Coronavirus, Zaia: «Siamo in Fase 3, in settimana faremo un nuovo "tagliando" per le linee guida»

« Siamo arrivati a quota 817.002 tamponi realizzati. I positivi sono 19.220. I ricoverati sono 271, di cui 13 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.498, mentre i morti sono 1.411 che salgono a 1.978 considerati anche quelli extra-ospedale. In settimana faremo un nuovo "tagliando" per le linee guida, qualcuno parla ancora di Fase 2 ma ormai siamo in Fase 3. Il 15 luglio sarà una dead line per tutte le disposizioni e le limitazioni. Stiamo preparando un piano ad hoc per la "Fase 4", ovvero per l'autunno con la possibile recrudescenza del virus, perché potrebbe coincidere con il periodo clou per l'influenza e quindi siamo pronti a schierare l'artiglieria pesante qualora servisse. Ora è fondamentale ripartire, e a ogni riapertura gettiamo il cuore oltre l'ostacolo perché non sappiamo cosa ci aspetta di preciso. È un rischio, ma che va corso»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

