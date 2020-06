Coronavirus, Zaia: «Ecco le linee guida per le scuole, no mascherine in classe durante le lezioni»

«Siamo arrivati a quota 837.933 tamponi realizzati. Le persona in isolamento sono 834, i positivi sono 19.225. I ricoverati sono 254, di cui 12 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.515. I morti in ospedale sono 1.418, che salgono a 1.987 considerati quelli extra-ospedale. Non dobbiamo abbassare la guardia, lo dico per l'ennesima volta, e ribadisco anche che bisogna utilizzare le mascherine quando serve. Abbiamo pronte le linee guida per le scuole: prevedono i varchi all'ingresso con la misura delle temperatura, poi la mascherina la si porta fino all'arrivo al banco e a ogni studente deve essere garantito uno spazio vitale di 2 metri quadrati mentre la distanza tra gli alunni e l'insegnante deve essere di almeno 2 metri. La mascherina non si indossa durante le lezioni, si usa solo per gli spostamenti. Poi ci sono altri accorgimenti per ogni ambito, ricreazione compresa. Io sono contrario alle mascherine ai bimbi in classe, anzi io ero dell'idea che si potesse già riaprire le scuole almeno per un mese, magari dal primo giugno al primo luglio. Il Ministero vuole fissare per il 14 settembre l'inizio delle scuole, ma noi non daremo l'ok finché non verrà prima fissata la data delle elezioni. E per i seggi possiamo trovare anche spazi alternativi alle scuole. Quando a Roma fanno il menu devono sempre ricordarsi che uno dei commensali più importanti è il Veneto. »: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

