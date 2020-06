Coronavirus, Zaia: «Stiamo lavorando a nuove linee guida per il trasporto pubblico e privato»

« Siamo arrivati a quota 848.123 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 847, i positivi sono 19.233. I ricoverati sono 248, di cui 12 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.517. I morti in ospedale sono 1.422, che salgono a 1.994 considerati quelli extra-ospedale. Domani dovremmo avere delle novità sulle linee guida per il trasporto, stiamo cercando di introdurre nuove linee guida almeno sul trasposto privato mentre per il trasporto pubblico stiamo pensando al ritorno alla capienza originaria ma indossando la mascherina, ci stiamo lavorando. Stiamo continuando a preparare il piano di sanità pubblica per l'autunno. Test rapidi? Ne stiamo sperimentando, alcuni sono dichiarati come test rapidi con risultati in 10 minuti quindi se funzionassero noi adotteremmo quelli e capite da soli che cambierebbero molte cose»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

