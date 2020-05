Coronavirus, Zaia: «Le scene di movida a cielo aperto nei centri delle città ci preoccupano»

« Siamo arrivati a quota 524.582 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 3.63 mentre i positivi sono 18.997. I ricoverati sono 577, di cui 44 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.201, mentre i morti sono 1.329 che salgono a 1.820 considerati anche quelli extra-ospedale. Mi sono arrivati foto e video preoccupanti dai centri delle città, scene di movida a cielo aperto con assembramenti di giovani e persone senza mascherina: mi viene da dire che chi non si mette la mascherina lo aspetteremo alle porte dell'ospedale. Non nascondo che stiamo assistendo con un po' di ansia a questo anti-lockdown, perché in certi casi il senso civico è pari a zero. Le regole di ingaggio sono chiare, e il rischio per chi non le rispetta si chiama contagio. Vi prego di fare quadrato e rispettare le regole, se tra otto-dieci giorni i contagi torneranno a risalire allora richiuderemo tutto. A breve erogheremo quasi 61 milioni di euro quale segno di riconoscimento per il personale sanitario, è un premio straordinario che vogliamo riconoscere a chi in questi mesi ha combattuto in prima linea questo virus, si va fino a 1.200 euro. Un tavolo coi Prefetti per avere più controlli nelle città? Per me sarebbe un fallimento»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.