Coronavirus, Zaia: «Abbiamo pronto un piano da mezzo miliardo di euro per le nostre imprese»

« Siamo arrivati a quota 604.115 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 2.308 mentre i positivi sono 19.105. I ricoverati sono 454, di cui 38 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.302, mentre i morti sono 1.360 che salgono a 1.886 considerati anche quelli extra-ospedale. L'associazione Team for Children Onlus ci ha donato 25.000 euro. Ieri abbiamo avuto una videoconferenza con i ministri Pisano e Boccia per parlare dell'app Immuni, che verrà sperimentata da Liguria, Abruzzo e Puglia. Ieri si sono chiuse anche le linee guida per le terme, quindi abbiamo sbloccato anche questa partita. Abbiamo previsto l'apertura dei centri estivi per il primo giugno, noi siamo pronti a farlo e abbiamo già pronte le linee guida per la fascia 0-17 anni. Contiamo di riaprire in sicurezza anche le case di riposo, hanno avuto oltre 600 morti ma vi ricordo anche che il 75% non ha avuto nessun contagio. Il Festival del Cinema di Venezia? Vogliamo e dobbiamo farlo, ditelo al mondo. Domani l'assessore Marcato presenta un piano da mezzo miliardo di euro per le nostre imprese: sappiamo che non bastano, ma aiutano.»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

