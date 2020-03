Coronavirus, Zaia: «Temo che le scuole non riapriranno più»

«Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, ma festeggeremo alla fine di questo tormento. I nati oggi sono 84, la vita che continua. La situazione per noi è ancora preoccupante. Le ordinanze non le facciamo perché siamo sadici, ma perché siamo convinti che questo regime di isolamento fiduciario stia dando i suoi risultati. Rispetto al modello siamo in vantaggio di tre giorni, e il merito è dei veneti che rispettano le regole. Il nemico è sempre dietro l'angolo, quindi restate a casa, ve lo chiedo di cuore. In queste settimane abbiamo comprato 400 letti di terapia intensiva e allestito posti letto in ospedali che erano chiusi da anni. Spero che anche il Governo tenga in piedi tutte le restrizioni. La gente mi scrive che a casa si ingrassa, ma l'alternativa è dimagrire in terapia intensiva. Io confermo che vorrei tracciare gli spostamenti dei positivi, perché devono stare a casa: l'Israele ci ha offerto assistenza su questo fronte, e chiedo al Governo che sfrutti a dovere l'intelligenza artificiale. Al momento abbiamo fatto 83mila tamponi di cui 27.436 al personale sanitario, ma mancano perfino i reagenti anche se fortunatamente è arrivata una macchina capace di analizzare 7.000 tamponi al giorno e che ci darà una gran mano perché vogliamo arrivare a 20.000 tamponi. Spero che sia un fine settimana determinante per la svolta, anche se dal modello sappiamo che la prossima settimana sarà impegnativa e siamo fortemente preoccupati da quanto sta accadendo a Verona. Mi chiedono quando riapriranno le scuole, ma forse le scuole non riapriranno più. Io mi chiedo dov'è finita l'Europa, perché qui oltre all'emergenza sanitaria c'è quella economica»: queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia, Governatore della Regione Veneto, durante il consueto punto stampa.

