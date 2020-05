Coronavirus, Zaia: «Ci sono tutti i presupposti per una situazione di stabilità»

« Siamo arrivati a quota 632.124 tamponi realizzati. Le persone in isolamento sono 2.142 mentre i positivi sono 19.125. I ricoverati sono 426, di cui 34 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.336, mentre i morti sono 1.366 che salgono a 1.898 considerati anche quelli extra-ospedale. Sono passati dieci giorni dal famoso 18 maggio, e non ci sono state esplosioni di contagiati o carichi di ricoveri quindi possiamo dire con ragionevole certezza che ci sono tutti i presupposti per una situazione di stabilità, anche se giustamente la professoressa Tacconelli invita ad aspettare il 15 giugno. Va anche sottolineato che da una ventina di giorni non registriamo nuove positività tra il personale sanitario. Per quanto riguarda le casse integrazioni il presidente dell'Inps regionale mi ha confermato che sono state già pagate l'84% delle cig, pari a 30mila pratiche, e che le restanti dovrebbero essere pagate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le donazioni siamo a 57 milioni e 671mila euro. Sull'apertura dei confini regionali non abbiamo ancora notizie certe, ci vorrà un Dpcm per regolarli. L'ospedale da campo del Qatar? È montato il tendone, ma mancano ancora le attrezzature e i posti letto. Le elezioni regionali? Questa notte è stata fatta una riunione urgente con il ministro Lamorgese, manteniamo viva la richiesta di farle quanto prima e pensiamo che si possa andare tranquillamente a votare a fine luglio. Crisanti? A me dispiacciono che nascano queste polemiche, non credo di aver detto qualcosa fuori luogo nei suoi confronti e soprattutto non mi sarei mai permesso di farlo»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.

