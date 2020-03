Coronavirus, Zaia: «Proporrò di rinnovare le restrizioni, lo faccio per la salute dei veneti»

«Oltre ai dati che già conoscete abbiamo fatto 88.864 tamponi e nella giornata di ieri in Veneto sono nati 95 bambini. Al momento la nostra prima grande preoccupazione è data dalla situazione delle case di riposo, serve una vigilanza ancor più serrata per arginare il problema. Per quanto riguarda i farmaci è passata la sperimentazione di Avigan ma anche la somministrazione precoce a domicilio di clorochina e idrossiclorochina per i malati conclamati, il che ci permetterà di limitare anche l'ospedalizzazione. Arriveranno poi a brevissimo anche 732.500 test rapidi per chi possiede già sintomi evidenti, perché in un quarto d'ora trova da una goccia di sangue gli anticorpi. Questo fine settimana proporrò di rinnovare le restrizioni, mi dispiace per i veneti ma io ci tengo alla loro salute. Grazie alle restrizioni da noi decise siamo quattro giorni in vantaggio rispetto al modello matematico, mentre fino a soli dieci giorni fa eravamo alla pari col modello. Tra martedì e mercoledì vi dirò quanto hanno ulteriormente influito a nostro favore queste regole ferree. Ieri sera ho parlato con il sindaco di Cervarese Santa Croce nel Padovano che mi ha detto che deve controllare alcuni suoi concittadini positivi perché escono comunque da casa, e sono degli irresponsabili perché non hanno capito che così rischiano di uccidere qualcuno. L'Europa si sta comportando in maniera vergognosa nei nostri confronti»: queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero.

