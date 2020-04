Coronavirus, Zaia: «Abbiamo approvato il piano di riapertura degli ospedali»

«Siamo arrivati a quota 337.907 tamponi effettuati, abbiamo un piano per 30.000 tamponi al giorno e se riusciamo anche più, stiamo cercando di mettere in piedi un piano massiccio. Gli isolati sono 7.661, 225 in meno rispetto a ieri. I positivi sono 17.825, 117 in più rispetto a ieri e prevediamo che nel giro di due settimane vengano "tamponati" nuovamente tutti gli ospedali e le case di riposo. I ricoverati sono 1.156, 31 in meno rispetto a ieri, di cui 114 in terapia intensiva, ovvero 6 in meno rispetto a ieri. I dimessi sono 2.559, 51 in più rispetto a ieri. I morti sono 1.124 che salgono a 1.437 considerati anche quelli extra-ospedale. Ringrazio i sindaci del Veneto per l'appoggio. Invoco sempre il senso di responsabilità, e sottolineo ancora che la mascherina è fondamentale. Stabiliremo un determinato dato relativo a ricoveri e terapie intensive, e se lo supereremo saremo nuovamente costretti a chiudere tutto. Qualcuno è riuscito a inventarsi lo spritz per asporto con la bustina. Ieri in unità di crisi abbiamo approvato il piano di riapertura degli ospedali. Abbiamo una grande sfida: fare in modo che non ripartano i focolai»: queste le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel consueto punto stampa giornaliero.

