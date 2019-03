Selvazzano Dentro: corsi culturali "La Selva 2019-20 - XIV Edizione": aperto il bando

É aperto l’avviso pubblico in cui l’Amministrazione Comunale invita a presentare le proposte di corsi culturali "La Selva 2019/20" – XIV edizione per adulti per gli anni 2019/2020". Il termine per la presentazione è martedì 19 marzo alle ore 13.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro in Piazza G. Puchetti 1.

Curiosità e sensibilità

«L’obiettivo dei nostri corsi – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è quello di sviluppare tra i Cittadini curiosità e sensibilità culturale che negli ultimi anni si è molto rafforzata. Continua a crescere sempre di più l’interesse e la partecipazione alle varie proposte, soprattutto perché i corsi de “La Selva” sono un’importante occasione per coltivare i propri hobby ed approfondire la conoscenza di particolari ambiti tematici, primo fra tutto le lingue straniere».

Le materie

«Siamo alla quattordicesima edizione – aggiunge l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – segno che i Cittadini hanno molto a cuore la loro formazione culturale. I corsi de “La Selva” rappresentano inoltre un’opportunità per stringere amicizie e fare nuove conoscenze. Ci auguriamo che con i corsi culturali 2019/2020 si consolidi l’attenzione ed il coinvolgimento di tante persone come negli anni passati».

Le materie su cui verteranno le selezioni sono le seguenti: lingue straniere, informatica, orticoltura biologica e fotografia