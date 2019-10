Gramigna, meno di cento persone al corteo dopo lo sgombero dell'ex Vescovi

"Contro i padroni della città apriamo spazi di libertà": questo lo slogan vergato sullo striscione del corteo organizzato sabato 12 ottobre dal Cpo Gramigna dopo lo sgombero dell'ex Vescovi, da loro occupato.

Il corteo

Ed è proprio dallo stabile di via Vicenza che alle ore 16 (in ritardo di un'ora rispetto alle previsione) è partita la manifestazione, a cui stanno partecipando in questi minuti meno di un centinaio di persone marcate a vista da un vasto spiegamento di forze dell'ordine, quasi in superiorità numerica rispetto a chi sta sfilando. Dopo un passaggio in corso Milano il corteo svolterà in riviera San Benedetto per poi percorrere via Patriarcato e transitare in piazza Capitaniato fino all'arrivo, stabilito in piazza dei Signori con presidio finale sulla scalinata della Gran Guardia.

