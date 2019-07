Corto circuito provocato da un elettrodomestico: rischia di bruciare l'intera abitazione

Ha rischiato di andare a fuoco un appartamento del piovese per un corto circuito che ha interessato un elettrodomestico. L'incendio si è verificato nella giornata di giovedì: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L'intervento immediato

Poco dopo le ore 13, i vigili del fuoco sono accorsi in viale Dolomiti ad Arzarello di Piove di Sacco per un principio d’incendio. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno prontamente spento le fiamme che hanno bruciato un elettrodomestico. All’origine del principio d’incendio che ha causato la produzione di fumo all’interno dell’abitazione, ci sarebbe stato un corto circuito. La squadra ha provveduto ad areare i locali e a mettere in sicurezza l’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.