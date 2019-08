Corto circuito nella zona dei carica batterie per muletti: principio d'incendio alla Bennato

A evitare guai peggiori è stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e il sistema d'allarme anti incendio che è scattato non appena il fumo si è sviluppato.

Corto circuito

Un incendio è divampato all'alba di sabato all'interno dei capannoni della ditta di trasporti "Bennato" dove i pompieri sono intervenuti insieme ai carabinieri del Norm. Stando ai primi riscontri le fiamme sarebbero partite per un corto circuito all'interno della centralina elettrica del locale carica batterie per i muletti. All'origine del rogo vi sarebbe stato un corto circuito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza tutta l'area e atteso che il fumo uscisse. Secondo una prima stima non c'è stato alcun danno all'immobile. Nessuno è rimasto ferito.