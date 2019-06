Corto circuito del ventilatore: muore carbonizzata mentre dorme nella sua stanza

Dramma alle prime luci dell'alba in via Ariosto a Este dove alle 6 i carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per il rinvenimento di un corpo carbonizzato. Stando a una sommaria ricostruzione a perdere la vita sarebbe stata un'anziana bruciata nel rogo del suo materasso partito con tutta probabilità per un corto circuito.

La tragedia

A perdere la vita è stata Diamede Tonionlo, novantaseienne residente in paese, che abitava da sola. A far propagare l'incendio sarebbe stato un malfunzionamento del ventilatore che l'anziana stava utilizzano per trovare refrigerio in queste notti bollenti. Per ricostruire l'intera dinamica di quanto avvenuto sarà necessario attendere i rilievi dei militari della locale stazione.

L'anziana

L'anziana che viveva nella casa singola era autosufficiente, tanto che i figli erano fuori città ed è sempre stata bene. L'odore è divampato all'alba e a dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito un forte odore acre di fumo nel quartiere.

Notizia in aggiornamento