Estate di grandi concerti: Zed paga 24mila euro di straordinari alle forze dell'ordine

Tre concerti che porteranno Padova al centro dell’estate musicale italiana e chiederanno uno sforzo organizzativo enorme a tutte le istituzioni della città.

Paga Zed

Per questo motivo in vista dei concerti di Vasco Rossi del 6 e 7 giugno all’Euganeo e di quello dei Pearl Jam il 24 giugno sempre allo stadio, le forze dell’ordine dovranno mettere in campo un dispiegamento in tutto il territorio che terrà impegnate diverse unità. Sarà direttamente Zed, organizzatrice degli eventi, a pagare le ore di straordinario agli uomini della polizia locale in quei quattro giorni, sborsando 24mila euro a titolo di rimborso per Palazzo Moroni.