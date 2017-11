L'Università di Padova tra le più care d'Italia: costi aumentati del 20% in dieci anni

Andare all’università di Padova costa in media il 20% in più rispetto a dieci anni fa. Per frequentare l’ateneo patavino ogni studente spende circa 1.547 euro l’anno. Tra i corsi più cari medicina, tra i meno dispendiosi quelli delle aree umanistiche. Come riportano i quotidiani locali, i dati sono dell’Unione degli Universitari, che ha pubblicato un dossier sulla tassazione degli atenei italiani.

TRA I PIÙ CARI

Il gettito complessivo in dieci anni è passato da 1 miliardo e 200milioni a 1 miliardo e 600 milioni, circa 400milioni in più che sono gravati sulle tasche degli studenti che hanno dovuto sopperire ai minori finanziamenti statali. Enrico Mazzo, coordinatore provinciale di Studenti per - Udu di Padova, spiega: “Il nostro ateneo risulta comunque fra i dieci più cari d'Italia. Il finanziamento universitario ha due voci principali: da un lato c'è il fondo di finanziamento ordinario, dall'altro i contributi studenteschi. Purtroppo queste due voci sono complementari: lo stato ne riduce una, gli atenei aumentano l'altra. A Padova, in realtà, la contribuzione è altalenante: ci sono stati momenti in cui la media era un po' più bassa, ma questo si deve solo a un allargamento delle fasce deboli. Se tra gli iscritti ci sono più studenti meno abbienti, gli introiti scendono. Attualmente dallo stato arrivano circa 300 milioni, dagli studenti altri 90. Ma è una concezione sbagliata: chiediamo sia allo stato di investire, sia all'università di attingere altrove. E di facilitare i redditi medi: oggi l'ultima fascia Isee, a Padova, arriva a 60 mila euro, che pensandoci non è poi tanto, per una famiglia”.