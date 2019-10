"Coviamo un sogno", il progetto per promuovere la cultura del riciclo dei rifiuti e della biodiversità

Un pollaio a scuola. Il giardino dell’istituto scolastico che si trasforma un’aula a cielo aperto, per studiare e imparare a rispettare la natura.

I bambini della scuola primaria Della Vittoria, in quartiere Mandria, da oggi oltre lo studio avranno un compito in più: accudire, insieme alle insegnanti, le galline. Questo è il progetto “Coviamo un sogno…bio bio” inaugurato sabato 26 ottobre e ideato dalla coordinatrice del plesso scolastico, l’insegnate Antonella De Rosso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alla mattinata di laboratori pensata in occasione dell’apertura del pollaio ha partecipato anche l’assessore all’agricoltura della Regione Veneto Giuseppe Pan. E’ un progetto che nasce per promuovere la cultura del riciclo dei rifiuti e della biodiversità. Un particolare percorso didattico per la valorizzazione delle razze avicole autoctone, per educare alla cura e al rispetto dell’ambiente e per ripartire dalla natura e dalla semplicità. Nel pollaio ci saranno ci saranno sette galline tra cui la gallina padovana, la gallina di Polverara, la robusta, la pepola. Dopo aver adottato a distanza tre cavalli destinati al macello, la scuola “Della Vittoria” ora si concentra sulle galline. Galline con cui, tra le altre cose, si può fare un’importante attività di Pet Therapy