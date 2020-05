Ubriachi, senza mascherina e assembrati in piazza: un 23enne viene arrestato (Il video)

Euforia, schiamazzi, ragazzi senza mascherina che urlano e cantano. E qualcuno si è anche arrampicato sui muri. Stanno facendo il giro dei social network le immagini di piazza dei Signori nella notte tra lunedì e martedì con gruppi di giovani che si sono ritrovati per festeggiare la fine del Lockdow. Alcuni residenti hanno chiamato la polizia locale e si sono vissuti minuti di tensione quando sono intervenuti anche i carabinieri per sedare gli animi. Ci sarebbe stato un fermo di un giovane sulla ventina.

L'arresto

I problemi si sono verificati all'angolo di piazza dei Signori che si interseca con via Dante dove sono intervenute due pattuglie della polizia locale e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova. Un giovane padovano di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha iniziato a insultare i militari, schiaffeggiando un operatore. Per lui sono scattate le manette per resistenza e oltraggio: portato nelle celle di sicurezza di via Rismondo è stato rilasciato martedì mattina in attesa della direttissima.

Il Video

