Covid19, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Se nella giornata di sabato l'aumento complessivo in Veneto tra mattina e sera è stato di 572 casi, domenica 23 il numero di persone colpite dal virus sono sate 463. Per quanto riguarda la provincia di Padova, due i decessi, come riportato. Sono due ospiti della casa di riposo di Merlara. Complessivamente, per quanto riguarda il Veneto, si tratta di un aumento dei casi. Sono 5272 le persone risultatate positive al tampone in Regione.

