Covid19, anche gli uffici postali si attrezzano: ecco come ritirare le pensioni

Mentre gli uffici postali si stanno organizzando per rendere un servizio sicuro agli utenti seguendo le indicazioni del Dcm del Governo messo in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus, sono state accreditate le pensioni di aprile con ritiro possibile da oltre 7000 Postamat dal 26 marzo. Turnazione in ordine alfabetico per chi deve andare negli Uffici Postali per il ritiro in contante. Poste invita i cittadini ad uscire eclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.

Covid19

Per rispettare le indicazioni del governo in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19, Poste italiane anticiperà a giovedì 26 marzo la data di riscossione delle pensioni e adotterà misure di programmazione dell'accesso dei pensionati agli sportelli. Le nuove modalità di erogazione hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Le pensioni del mese di aprile saranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, che potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Ritiro

Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista.

II calendario relativo alle pensioni del mese di Aprile è il seguente:

• Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni:

I cognomi: dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

• Per gli Uffici Postali aperti a giorni alterni :

-Per gli Uffici aperti Lunedì Mercoledì e Venerdì:

I cognomi: dalla A alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla Z mercoledì 1 aprile

-Per gli Uffici aperti Martedì, Giovedì e Sabato:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo

dalla P alla Z martedì 31 marzo

• Per gli uffici Postali aperti eccezionalmente da Giovedì 26 Marzo a Sabato 28:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O venerdì27 marzo

dalla P alla Z la mattina di Sabato28 marzo

Per tutti gli Uffici Postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Orari ed indirizzi degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni è disponibile su www.poste.it. O telefonando al numero verde di Poste Italiane 800 00 33 22 .