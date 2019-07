Creta: muore d'infarto il viticoltore Franco Zanovello

Stava entrando in acqua in una delle spiagge di Creta quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Pur prontamente soccorso, non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato così, Franco Zanovello, noto viticoltore di Galzignano.

Morte improvvisa

Una morte improvvisa quella di Franco Zanovello, imprenditore molto noto, viticoltore affermato e molto apprezzato. Titolare della CàLustra è stato tra i promotori del Mab Unesco Colli Euganei. All’attivo anche tante battaglie ambientaliste a difesa del Parco Colli.