Probabile crisi allergica sui monti bellunesi: 15enne padovana elitrasportata in ospedale

Il malore, il recupero e la corsa in ospedale: una 15enne di Padova è stata elitrasportata all'ospedale di Belluno per una presunta crisi allergica durante un'escursione coi suoi genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Sono le ore 13.20 di martedì 2 giugno quando il Soccorso alpino del Centro Cadore viene allertato dalla Centrale del 118: la ragazzina stava percorrendo insieme ai genitori il sentiero numero 437, che dal Rifugio Eremo dei Romiti porta al Col Buffon quando ha iniziato a sentirsi male. L'elicottero del Suem, subito decollato da Pieve di Cadore, ha individuato la famiglia in mezzo al bosco e ha recuperato la giovane, portata a bordo (assieme alla madre) con un verricello. L'eliambulanza è quindi volata all'ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso, mentre il padre della ragazza è rientrato con la squadra di soccorritori, sopraggiunta nel frattempo via terra sul posto.