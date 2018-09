Croce Rossa: il comitato di Padova cerca personale infermieristico, tutte le informazioni

C’è tempo fino al 30 settembre 2018 per inviare il proprio curriculum vitae al Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, che cerca personale infermieristico per attività di urgenza, emergenza e trasporto sanitario. Questo nell’ambito della convenzione stipulata tra Azienda Ulss 6 Euganea e il Comitato di Padova.

Le competenze

I candidati dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni e competenze: Laurea in infermieristica o diploma equivalente, Iscrizione Ordine delle Professioni Infermieristiche, Corso BLSD-PBLS, Corso ALS o equivalente, Corso PTC avanzato o equivalente, Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto, Corso gestione avanzata delle vie aeree, Corso interpretazione ECG, Corso Incidente Maggiore, Corso sull’organizzazione del Sistema 118.

Il curriculum

A partire dal punto 3, nel caso in cui il candidato non fosse in possesso delle certificazioni e competenze elencate, si richiede la disponibilità ad acquisirle entro 12 mesi dall’avvio della collaborazione. Al momento della presentazione del curriculum i candidati dovranno allegare una Certificazione Medica di idoneità fisica incondizionata alle mansioni proprie del profilo in oggetto. Il comitato di Padova effettuerà una prima selezione dei curricula pervenuti con successiva convocazione degli idonei per la prova teorico-pratica. Tale prova verterà sulle tematiche relative alle attività da espletare in emergenza-urgenza e di trasporto: BLSD, PBLS, PTC, ALS. L’attività lavorativa si espleterà in turnistiche distribuite nelle 24 ore per un totale di 38 ore settimanali. Superati i 6 mesi di prova, l’assunzione è a tempo indeterminato. L’attività verrà svolta a rapporto esclusivo. Inviare la propria candidatura a: padova@cri.it