Mondo sanitario e volontariato, la Croce Verde propone un anno di impegno per U28

Croce Verde, primario operatore del volontariato in campo sanitario a Padova con 60 mezzi e oltre 1500 volontari, propone un anno di impegno per giovani tra i 18 e i 28 anni, per conoscere il mondo sanitario e quello del volontariato, per trovare opportunità lavoro e ampliare le relazioni umane e sociali. Le scadenze per le candidature sono imminenti: 18 e 28 settembre.

Primo bando

Per i giovani tra i 18 e 28 anni sono due, con partenza a fine 2018 e durata 12 mesi, le opportunità di impegno in Croce Verde Padova. Il primo bando (pubblicato il 17 luglio 2018, in scadenza il 17 settembre 2018) riguarda n° 3 posti di Servizio Civile Regionale, finanziato e promosso dalla Giunta Regionale del Veneto, dal titolo “Sviluppo Rete Associativa nella Provincia di Padova” e riguarda lavoro d’ufficio, impegno di affiancamento al Servizio Volontariato della Croce Verde per la promozione del volontariato, prevenzione sanitaria nel territorio, formazione della popolazione alle pratiche di salvataggio. Dopo un periodo di formazione di circa un mese, i giovani volontari vengono impiegati nel settore volontariato in collaborazione con le principali Organizzazioni di prevenzione sanitaria, a contatto diretto con la popolazione, gli studenti e le istituzioni nel territorio.

Secondo bando

Il secondo bando (pubblicato il 20 agosto, in scadenza il 28 settembre 2018) riguarda 20 posti di Servizio Civile Nazionale, finanziato e promosso dallo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal titolo “Conoscere il Lavoro nel sistema Sanitario”. I 20 giovani volontari selezionati, dopo un periodo di formazione generale e specifica, ricevono le qualifiche di soccorritore, sicurezza base e avanzata sul lavoro, uso del defibrillatore, e affiancano gli operatori di Croce Verde nell’attività di assistenza a malati ed anziani per il trasporto in ambulanza. Il Servizio Civile dura un anno, e richiede un impegno di 30 ore la settimana. I partecipanti riceveranno una busta paga di Euro 433,80 al mese e 20 giorni di permesso durante l’anno di attività. Possono candidarsi giovani di cittadinanza italiana, comunitari e non (purchè regolarmente soggiornanti), di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Info

I bandi di concorso sono sulla homepage www.croceverdepadova.it: è possibile compilare i moduli e presentarli con un curriculum vitae e una copia del documento di identità presso la sede di Croce Verde Padova in via Nazareth, 23 a Padova – oppure inviandoli via posta elettronica certificata all’indirizzo croceverde.pd@legalmailpa.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La selezione dei volontari candidati verrà effettuata sulla base dei titoli, dell’esperienza lavorativa e di volontariato in un colloquio che sarà fissato ai primi di ottobre.