Crolla improvvisamente una parte del sottoportico: paura in centro storico

Paura nella serata di lunedì in via Speroni a Padova, in centro, nella parallela di via Riviera Albertino Mussato, dove è crollata una parte di controsoffitto di "arelle" del sottoportico.

Arrivano i pompieri

Sul posto, verso le 19.30, sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area cercando di capire quale sia stata la causa del problema. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La polizia locale ha eseguito i rilievi e seguito le operazioni dei pompieri.