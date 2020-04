Infiltrazioni di acqua, crollano nella serata pezzi del cavalcavia Borgomagno

Un distacco improvviso, dovuto con tutta probabilità alle inifltrazioni di acqua e alla pioggia caduta copiosa tra le giornate di martedì e mercoledì in tutto il territorio euganeo. Fortuna ha voluto che nessuno venisse colpito e si facesse male.

L'intervento

Mercoledì sera, verso le 20, i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alcuni calcinacci sotto il cavalcavia Borgomagno in via Jacopo D’avanzo a Padova. La squadra dei pompieri proveniente dalla centrale, ha distaccato le altre parti pericolanti, mettendo in sicurezza il sottopasso. A scopo cautelativo è stata transennata la corsia interessata dal problema e il traffico viene ora regolato da un semaforo. Sul posto la polizia locale e gli operai che hanno predisposto la segnaletica stradale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate un’ora dopo.