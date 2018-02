Si staccano pezzi di cemento dalle travature del cavalcavia ferroviario: chiuso al traffico

Giornata intensa: nella mattinata odierna i pompieri, che si erano già resi protagonisti di un'operazione per la rimozione di stalattiti, sono intervenuti in via Fornace Morandi a Padova per la caduta di cemento dalle travature del cavalcavia autostradale e ferroviario, chiuso al traffico almeno fino a martedì.

Il crollo

È successo alle ore 10.30 circa: i vigili del fuoco hanno dovuto usare l’autoscala per rimuovere tutte le parti scrostate e in procinto di cadere. Si è inoltre provveduto a un’ispezione accurata da parte dei tecnici dei pompieri, dell'azienda responsabile dell'autostrada A4 e del personale delle Ferrovie dello Stato nonché del Comune. Per motivi precauzionali è stata decisa la chiusura al traffico veicolare del tunnel fino a prossime valutazioni: nella notte, infatti, personale di Rfi effettuerà con l'ausilio della polizia municipale un controllo della sommità del soffitto del cavalcavia (nella parte di transito della linea ferrata) per la rimozione di eventuali parti pericolanti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.